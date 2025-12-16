Paky live 2026: date del tour tra Milano e Napoli

Paky torna dal vivo e alza l’asticella: il rapper arriva per la prima volta all’Unipol Forum di Milano e annuncia anche una data a Napoli. Due appuntamenti estivi che segnano un nuovo passaggio nel percorso live di uno degli artisti di riferimento della scena rap italiana, prodotti da Vivo Concerti.

Paky live 2026: debutto all’Unipol Forum e data a Napoli

Il tour estivo 2026 porterà Paky su due palchi centrali per la musica live italiana, con un debutto assoluto in un’arena simbolo e un ritorno in una piazza chiave del suo percorso.

29 giugno 2026 – Unipol Forum, Milano

2 luglio 2026 – Ex Base Nato, Napoli

I biglietti saranno disponibili online su vivoconcerti.com a partire da lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da sabato 20 dicembre 2025 alle ore 11:00.

Dal nuovo album Gloria al palco

Le date arrivano a ridosso dell’uscita di GLORIA, il nuovo album pubblicato il 12 dicembre 2025. Il progetto è stato presentato con un listening party a Rozzano, luogo d’origine dell’artista, e coinvolge numerosi nomi della scena italiana.

Nel disco trovano spazio collaborazioni con Baby Gang, Clara, Franco126, Guè, Kid Yugi, Rose Villain, Sfera Ebbasta, Shiva, Simba La Rue e Tedua. All’uscita, i brani Ancora Tra (feat. Baby Gang e Shiva) e Tardi (feat. Sfera Ebbasta) hanno debuttato rispettivamente alla #1 e #2 della classifica Spotify.

Paky: il percorso artistico

Vincenzo Mattera, in arte Paky, si fa conoscere nel 2019 con Rozzi, certificato doppio Disco di Platino. Seguono singoli come Non Scherzare, Boss e Tuta Black feat. Shiva, fino all’album d’esordio Salvatore, pubblicato nel 2022 e certificato triplo Disco di Platino.

Negli anni successivi arrivano brani come Auto tedesca, Bellavita feat. Jul, contenuta in Salvatore Vive, e più recentemente Gangsta Shit feat. Simba La Rue e HD, singolo incluso in GLORIA.

