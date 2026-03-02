TonyPitony: tutte le date del tour 2026, dal Teletony al Concertony agli I-Days di Milano

Un nome su tutti, dopo il Festival di Sanremo 2026, sta catalizzando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori: TonyPitony. L’artista siciliano, dopo aver trionfato nella serata delle cover in duetto con Ditonellapiaga, non accenna a fermarsi e inanella un successo dopo l’altro, dal primo disco d’oro in carriera fino a un’arena estiva da headliner.

Un percorso inarrestabile che conferma come il suo personaggio, un mix di estetica irriverente, linguaggio teatrale e sensibilità anni ’60, sia una delle proposte più originali e vincenti del panorama musicale italiano attuale.

TONYPITONY: DISCO D’ORO E CLASSIFICHE

A pochi giorni dalla performance all’Ariston, è arrivata la prima, importante certificazione FIMI per TonyPitony. Il singolo Donne Ricche ha conquistato il Disco d’Oro, un traguardo spinto da una presenza costante per oltre due mesi nella Top 10 della classifica Top 50 Italia di Spotify e nella Top 5 dei singoli FIMI/NIQ. Un successo che si riflette anche sui social, con oltre 150.000 nuovi follower guadagnati solo nella settimana del Festival.

IL CONCERTONY AGLI I-DAYS MILANO 2026

La consacrazione definitiva arriverà però il prossimo 4 settembre 2026, quando TonyPitony sarà l’unico headliner italiano sul palco degli I-DAYS Milano Coca-Cola, uno dei festival più prestigiosi d’Europa. L’evento, battezzato CONCERTONY, si terrà all’Ippodromo Snai San Siro e rappresenta un punto di arrivo fondamentale per un artista che ha costruito il suo successo passo dopo passo.







UN TOUR DA RECORD

Il successo di TonyPitony non è solo digitale, ma si tocca con mano nei live. Il tour invernale, TELETONY, ha registrato ben 23 date sold out tra Italia ed Europa, con oltre 20.000 biglietti venduti e un Fabrique di Milano andato esaurito in sole 8 ore. E l’onda lunga non si ferma: il tour estivo, che lo vedrà protagonista nei principali festival italiani, ha già superato la soglia dei 130.000 biglietti venduti, a testimonianza di un legame fortissimo con il suo pubblico.

TONYPITONY TOUR ESTIVO 2026 – LE DATE

29 maggio 2026 – Roma @ Spring Attitude Festival

31 maggio 2026 – Lecco @ Nameless

5 giugno 2026 – Cortina @ Stadio Comunale Santo Tiezzi

6 giugno 2026 – Parma @ Parma Tatoo Nerd Festival

11 giugno 2026 – Milano @ Circolo Magnolia // SOLD OUT

18 giugno 2026 – Casalgrande (RE) @ Mosa Festival

19 giugno 2026 – Zero Branco (TV) @ Villa Guidini

20 giugno 2026 – Udine @ Castello di Udine // SOLD OUT

25 giugno 2026 – Perugia @ L’Umbria che spacca

30 giugno 2026 – Firenze @ Visarno Arena

1 luglio 2026 – Collegno (TO) @ Flowers Festival // SOLD OUT

2 luglio 2026 – Legnano @ Rugby Sound // SOLD OUT

3 luglio 2026 – Cremona @ Tanta Robba Festival

5 luglio 2026 – Pescara @ Terrasound

10 luglio 2026 – Cosenza @ Rendano Arena

11 luglio 2026 – Bari @ Fiera del Levante

15 luglio 2026 – Bologna @ Sequoie Music Park

16 luglio 2026 – Vicenza @ Jamrock Festival // SOLD OUT

20 luglio 2026 – Cagliari @ Fiera di Cagliari

21 luglio 2026 – Sassari @ Abbabula Festival

23 luglio 2026 – Genova @ Balena

24 luglio 2026 – Pisa @ Pisa Summer Knights

25 luglio 2026 – Caserta @ Caserta Summer Festival

30 luglio 2026 – Catania @ Villa Bellini

31 luglio 2026 – Ragusa @ Castello di Donnafugata

1 agosto 2026 – Bagheria (PA) @ Piccolo Parco Urbano // SOLD OUT

7 agosto 2026 – Bellaria Igea Marina @ Beky Bay

8 agosto 2026 – Senigallia @ Mamamia

9 agosto 2026 – Termoli @ Arena del Mare 42° 15°

11 agosto 2026 – Gallipoli @ Parco Gondar

A questi si aggiunge l’appuntamento del CONCERTONY agli I-Days di Milano il 4 settembre.