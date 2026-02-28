28 Febbraio 2026
di
Alvise Salerno
Festival di Sanremo
28 Febbraio 2026

Sanremo 2026, la classifica della serata cover: vince Ditonellapiaga con TonyPitony. La Top 10

Ditonellapiaga e TonyPitony convincono tutte e tre le giurie con il mash up tra "The Lady Is a Tramp" e "Bababaciami Piccina".

Festival di Sanremo di Alvise Salerno
Ditonellapiaga e TonyPitony vincitori della serata cover di Sanremo 2026
Ecco la classifica della serata cover di Sanremo 2026, la quarta serata del Festival di Sanremo 2026 andata in onda venerdì 27 febbraio su Rai 1. Questa sera tutti i 30 Big si sono esibiti con un brano del repertorio italiano o internazionale, accompagnati dai rispettivi ospiti.

La classifica della serata cover è autonoma e non si somma ai voti delle altre serate: ha un suo vincitore, decretato dal voto combinato di Televoto (34%), Sala Stampa, Tv e Web (33%) e Giuria delle Radio (33%). Il vincitore di questa serata non acquisisce vantaggi particolari per la finale di sabato, dove si ripartirà dalla classifica generale.

Il vincitore della serata cover di Sanremo 2026

Il vincitore della serata cover di Sanremo 2026 è Ditonellapiaga, che si è esibita con The Lady Is a Tramp — in realtà un mash up con Bababaciami Piccina — insieme a TonyPitony. Un’esibizione iconica, tecnicamente impeccabile e visivamente memorabile, che ha convinto tutte e tre le giurie.

La top 10 della serata cover di Sanremo 2026

Ecco la classifica completa della serata cover del Festival di Sanremo 2026, con i primi dieci classificati:

  1. Ditonellapiaga con TonyPitony – The Lady Is a Tramp / Bababaciami Piccina
  2. Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the Road Jack
  3. Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono
  4. Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto / Whole Lotta Love
  5. Tredici Pietro con Gianni Morandi – Vita
  6. Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni
  7. LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento
  8. Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto
  9. Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi
  10. Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà

Appuntamento domani sera, sabato 28 febbraio, con la finale di Sanremo 2026: tutti i 30 Big si esibiranno nuovamente con i loro brani in gara e il vincitore del Festival sarà decretato dal voto combinato di tutte le giurie.

