Chi è TonyPitony, l’artista che duetta con Ditonellapiaga a Sanremo: storia, tour 2026 e milioni di stream

Stasera, nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, sul palco dell’Ariston salirà un fantasma che infesta le classifiche da mesi: TonyPitony. In duetto con Ditonellapiaga per cantare The Lady Is a Tramp, l’artista mascherato da Elvis è il caso discografico del momento, un fenomeno nato su TikTok e capace di trasformare un “no” televisivo in un successo da milioni di stream. Ma chi è davvero l’uomo dietro la maschera?

Chi è TonyPitony: l’artista concettuale che divide

Siracusano, classe 1996, secondo i rumors al secolo Ettore Ballarino. TonyPitony si definisce “non una persona, ma un pensiero intrusivo collettivo”. La sua estetica è un cortocircuito: la maschera di Elvis, testi sessualmente espliciti e politicamente scorretti, un’attitudine che mescola il trash, il fetish e la teatralità. Eppure, liquidarlo come volgare sarebbe un errore. Come ha sottolineato la stessa Ditonellapiaga, la sua è “satira su un personaggio”, non apologia della volgarità. Un’ironia che nasconde una preparazione musicale e una vocalità che ha sorpreso molti.

Dal “no” di X Factor alle classifiche FIMI

Il grande pubblico lo ha visto per la prima volta nel 2020 a X Factor. La sua cover di Hallelujah, piena di gorgheggi e teatralità, fu respinta con un “no” da Manuel Agnelli ed Emma. Quella che sembrava una bocciatura si è rivelata un trampolino. A fine 2025, il suo album omonimo ha debuttato nella classifica FIMI, mentre il singolo Donne Ricche – Versione Acustica è schizzato al secondo posto della classifica giornaliera di Spotify, superando hit consolidate e tallonando proprio Emma, che oggi si dichiara sua fan.

Con quasi 20 milioni di stream e 900.000 ascoltatori mensili, il suo successo non è un caso. È il frutto di un passaparola digitale che ha trovato in TikTok il suo veicolo principale.

Come è nato il duetto

A raccontare la genesi del duetto è stata la stessa Ditonellapiaga in conferenza stampa: “Io una cosa vorrei fare, secondo me, sarebbe fighissimo portare TonyPitony all’Ariston. Poi vabbè, due bottiglie di vino, tre bottiglie, ci lasciamo, tutti contenti. Il giorno dopo lui sente il manager di Tony, che si conoscono. Ci propone questa cosa e lui fa: ‘Bellissimo, si potrebbe fare un pezzo tipo The Lady Is a Tramp, la versione Tony Bennett e Lady Gaga’. Vabbè, ragazzi, non c’era molto da fare, era veramente destino.”

E sul duetto: “Il mio percorso a Sanremo è all’insegna dell’irriverenza e della follia, della teatralità. Sinceramente non potevo avere persona migliore al mio fianco, perché Tony è un maestro di ironia, di irriverenza, ma soprattutto di teatralità, perché è un attore. Preparatevi.”

Un Elio e le Storie Tese per la generazione TikTok?

Il paragone è quasi inevitabile. Come ha scritto da Monica Landro in questo nostro articolo, l’approccio di TonyPitony ricorda quello di Elio e le Storie Tese trent’anni fa. Cambia il mezzo – dalle cassette pirata ai reel di TikTok – ma non il principio: testi apparentemente semplici, diretti, persino crudi, che nascondono una musicalità impeccabile e una critica sociale latente. Non è un caso che la sua musica faccia ridere senza mai scadere nel sessismo o nella volgarità fine a se stessa, perché, come gli Elii, “non ammicca, non sottende, non allude: dice”.

La sua musica è un gioco linguistico che racconta la vita senza filtri, e proprio per questo suona autentica a una generazione che non si scandalizza per le parole, ma per la finzione.

Sanremo 2026: dalla sigla del FantaSanremo al palco dell’Ariston

Il legame di TonyPitony con il Festival di quest’anno è doppio. È lui l’autore di Scapezzolate, la sigla ufficiale del FantaSanremo 2026, un brano irriverente che ha già conquistato i fantallenatori. Stasera, però, sale sul palco più importante d’Italia, quello dell’Ariston, per cantare con Ditonellapiaga un classico che sembra scritto per lui: The Lady Is a Tramp, un inno all’anticonformismo contro le regole soffocanti dell’alta società.

TonyPitony tour 2026: tutte le date

L’estate 2026 di TonyPitony è già sold out in più tappe. Ecco tutte le date del tour Èstatony: