2 Marzo 2026
di
Massimiliano Longo
Direttore Editoriale
Certificazioni FIMI
Condividi su:
2 Marzo 2026

Certificazioni FIMI 09/2026: Marracash da record con il Diamante, primo oro in carriera per TonyPitony

Certificazioni FIMI di Massimiliano Longo
Le nuove certificazioni FIMI della settimana 9 2026
Condividi su:

Le certificazioni FIMI della settimana 9 del 2026 vedono Marracash dominare la scena con due risultati monumentali, mentre tra i singoli spicca il primo Disco d’Oro per TonyPitony con Donne Ricche, fresco di Sanremo dopo la serata cover con Ditonellapiaga. Un risultato che vale doppio, considerato il contesto. Qui trovate il resoconto delle certificazioni FIMI della settimana precedente.

Il King del Rap porta a casa il Disco di Diamante per PERSONA e l’8° Platino per NOI, LORO, GLI ALTRI, a dimostrazione di una forza che prescinde dalle uscite del momento. Sul fronte internazionale, Rihanna, Sia e Twenty One Pilots confermano la stessa tendenza: il catalogo storico continua a macinare numeri importanti.

Tra i singoli, i Pinguini Tattici Nucleari conquistano il platino per Amaro, mentre arrivano due ori per TonyPitony con Donne Ricche – il suo primo in carriera – e per la collaborazione di Tony Boy con Frah Quintale e Capo Plaza in Non mi basta mai.

Soglie di certificazione FIMI (in vigore nel 2026)

  • Singoli Oro: 50.000 unità
  • Singoli Platino: 100.000 unità
  • Album Oro: 25.000 unità
  • Album Platino: 50.000 unità

Certificazioni FIMI settimana 9 2026: internazionali (album)

  • Rihanna – LOUD (2 Platino)
  • Sia – THIS IS ACTING (2 Platino)
  • Anuel AA – EMMANUEL (Platino)
  • Twenty One Pilots – VESSEL (Oro)
  • Beéle – BORONDO (Oro)
  • RVFV – NASTU (Oro)

A seguire le certificazioni album e singoli italiani.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Sal Da Vinci sul palco dell'Ariston con il brano Per sempre sì a Sanremo 2026 1

Sanremo 2026, vince Sal Da Vinci con "Per sempre sì": la classifica finale e tutti i premi
Quote vincitore Sanremo 2026 per la finale: Sal da Vinci favorito 2

Le Quote dei bookmaker sul vincitore Sanremo 2026: Sal da Vinci nuovo favorito, crolla Serena Brancale
Come votare alla finale di Sanremo 2026: la guida con i codici del televoto 3

Sanremo 2026, come votare alla finale: la guida completa con i codici di tutti i 30 artisti
Classifica radio EarOne Sanremo 2026 aggiornata alla finale del 28 febbraio 4

Sanremo 2026, classifica radio alla finale: Ditonellapiaga domina, Sal Da Vinci vola. I dati EarOne
Eddie Brock, nome d'arte di Edoardo Iaschi, cantautore romano in gara a Sanremo 2026 con il brano Avvoltoi 5

Eddie Brock a Sanremo 2026: chi è, perché si chiama così e il legame con Venom e Marvel
Serale Amici 25 21 marzo possibile data e allievi magliati 6

Amici 25, quando inizia il Serale? Data e allievi magliati
Orari finale Sanremo 2026 con uscita dei 30 Big 7

A che ora cantano i Big nella finale di Sanremo 2026: orari di uscita
Pagelle serata cover Sanremo 2026 - All Music Italia 8

Pagelle serata cover Sanremo 2026: Ditonellapiaga e TonyPitony miracolosi
Serena Brancale, Sal Da Vinci e Malika Ayane nella terza serata di Sanremo 2026 9

Pagelle Sanremo 2026, terza serata: Serena Brancale da 9, Sal Da Vinci decolla. I voti di All Music Italia
Analisi dei testi di Sanremo 2026 - Premio Testo&ConTESTO 10

Sanremo 2026. Premio Testo&ConTesto. I testi migliori (e i peggiori) del Festival di Sanremo 2026

Cerca su A.M.I.