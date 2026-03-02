Certificazioni FIMI 09/2026: Marracash da record con il Diamante, primo oro in carriera per TonyPitony

Le certificazioni FIMI della settimana 9 del 2026 vedono Marracash dominare la scena con due risultati monumentali, mentre tra i singoli spicca il primo Disco d’Oro per TonyPitony con Donne Ricche, fresco di Sanremo dopo la serata cover con Ditonellapiaga. Un risultato che vale doppio, considerato il contesto. Qui trovate il resoconto delle certificazioni FIMI della settimana precedente.
Il King del Rap porta a casa il Disco di Diamante per PERSONA e l’8° Platino per NOI, LORO, GLI ALTRI, a dimostrazione di una forza che prescinde dalle uscite del momento. Sul fronte internazionale, Rihanna, Sia e Twenty One Pilots confermano la stessa tendenza: il catalogo storico continua a macinare numeri importanti.
Tra i singoli, i Pinguini Tattici Nucleari conquistano il platino per Amaro, mentre arrivano due ori per TonyPitony con Donne Ricche – il suo primo in carriera – e per la collaborazione di Tony Boy con Frah Quintale e Capo Plaza in Non mi basta mai.
Soglie di certificazione FIMI (in vigore nel 2026)
- Singoli Oro: 50.000 unità
- Singoli Platino: 100.000 unità
- Album Oro: 25.000 unità
- Album Platino: 50.000 unità
Certificazioni FIMI settimana 9 2026: internazionali (album)
- Rihanna – LOUD (2 Platino)
- Sia – THIS IS ACTING (2 Platino)
- Anuel AA – EMMANUEL (Platino)
- Twenty One Pilots – VESSEL (Oro)
- Beéle – BORONDO (Oro)
- RVFV – NASTU (Oro)
A seguire le certificazioni album e singoli italiani.