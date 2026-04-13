13 Aprile 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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13 Aprile 2026

Alfa prepara il 2026 live: dal Forum sold out all’Arena di Verona

Dal Forum di Milano sold out al debutto all’Arena di Verona: tutte le date del tour 2026 di Alfa

Tour di Oriana Meo
Alfa concerti 2026 date tour Italia Arena Verona
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Alfa torna live nel 2026 con un calendario fitto di concerti e date in tutta Italia. Il tour partirà il 20 aprile dall’Unipol Forum di Milano, già sold out, e proseguirà per tutta l’estate fino ad arrivare a un appuntamento chiave: il debutto all’Arena di Verona. Di seguito tutte le date aggiornate del tour 2026 e le informazioni sui biglietti.

Alfa concerti 2026: date del tour

  • 20 aprile 2026 – Unipol Forum – Milano
  • 19 giugno 2026 – ChorusLife Arena – Bergamo
  • 22 giugno 2026 – Infinity 1 Arena Estiva – Cremona
  • 28 giugno 2026 – Sequoie Music Park – Bologna
  • 4 luglio 2026 – Collisioni – Alba
  • 11 luglio 2026 – Musart Festival – Pratolino
  • 14 luglio 2026 – Piazza Garibaldi – Senigallia
  • 16 luglio 2026 – BCT Music Festival – Benevento
  • 17 luglio 2026 – Fiera del Levante – Bari
  • 23 luglio 2026 – Villa Erba – Cernobbio
  • 24 luglio 2026 – Piazzale Zenith – Bibione
  • 27 luglio 2026 – Moonland Festival – Sarzana
  • 31 luglio 2026 – Velodromo Borsellino – Palermo
  • 15 agosto 2026 – Stadio Comunale Moretti – Cesenatico
  • 17 agosto 2026 – KrimiSound Festival – Cirò Marina
  • 30 agosto 2026 – Marea Festival – Montesilvano
  • 5 settembre 2026 – Teatro Antico – Taormina
  • 23 settembre 2026 – Arena di Verona – Verona
  • 16 ottobre 2026 – Palateknoship – Genova
  • 17 ottobre 2026 – Palateknoship – Genova
  • 24 ottobre 2026 – Unipol Forum – Milano

Il nuovo tour di Alfa

Il 2026 segna una nuova fase live per Alfa, che dopo i concerti degli ultimi anni torna con un tour più ampio e distribuito lungo tutto l’anno. Si parte con un nuovo Forum di Milano sold out, per poi attraversare festival estivi e arene all’aperto.

Il percorso culmina con l’Arena di Verona, prima volta per l’artista in uno dei luoghi simbolo della musica dal vivo in Italia. In autunno, invece, il ritorno nei palazzetti chiude il calendario.

Il percorso di Alfa

Negli ultimi anni Alfa ha costruito una dimensione live sempre più solida, passando dai club ai palazzetti. I risultati in streaming e la risposta del pubblico ai concerti hanno accompagnato questa crescita.

I sold out ripetuti al Forum di Milano confermano un pubblico trasversale e una base fan in espansione, elementi che spiegano il passaggio a venue più grandi e a un calendario più strutturato.

La scaletta del tour 2026

La scaletta del tour 2026 di Alfa non è ancora stata comunicata in modo ufficiale.

È probabile che la scaletta includa i brani più noti del suo repertorio insieme alle uscite più recenti, con una struttura simile a quella dei concerti precedenti ma aggiornata per le nuove produzioni live.

Appena disponibile, la scaletta completa verrà inserita in questo articolo.

Biglietti e prevendite

I biglietti per i concerti di Alfa nel 2026 sono disponibili sui circuiti di vendita ufficiali. Il concerto del 20 aprile all’Unipol Forum di Milano risulta già sold out.

Per le altre date, le disponibilità variano a seconda della città e della venue.

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