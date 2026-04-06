6 Aprile 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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6 Aprile 2026

Emma Nolde Tour 2026: la scaletta prende forma nei festival dell’estate

Dai festival italiani allo Sziget, tutte le date del tour estivo e cosa aspettarsi dalla scaletta live

Tour di Oriana Meo
Emma Nolde tour 2026 date concerti e scaletta
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Emma Nolde annuncia le date del Tour Estivo 2026, una serie di concerti tra festival italiani e appuntamenti internazionali che la porteranno dal palco dello Spring Attitude fino allo Sziget Festival di Budapest. Il tour estivo di Emma Nolde partirà a fine maggio e accompagnerà l’artista lungo tutta la stagione, consolidando il suo percorso live in una fase di crescente attenzione da parte del pubblico.

Emma Nolde Tour 2026: le date dei concerti

  • 30 maggio 2026 – Roma – Spring Attitude Festival
  • 17 giugno 2026 – Milano – Parco della Musica
  • 28 giugno 2026 – Lugo (RA) – Ravenna Festival
  • 14 luglio 2026 – Arezzo – Mengo Music Festival
  • 18 luglio 2026 – Marche – Incanto Marche
  • 22 luglio 2026 – Genova – Balena Festival
  • 25 luglio 2026 – Ferrara – Ferrara Sotto Le Stelle
  • 31 luglio 2026 – Gradisca d’Isonzo (GO) – Onde Mediterranee
  • 12 agosto 2026 – Budapest (HU) – Sziget Festival
  • 17 agosto 2026 – Barletta – Jova Summer Party 2026

Il tour estivo 2026 di Emma Nolde

Il nuovo tour arriva dopo il percorso nei club legato a NUOVOSPAZIOTEMPO e si sviluppa principalmente all’interno dei principali festival estivi, contesto sempre più centrale per il live italiano. Per Emma Nolde si tratta di un passaggio importante: da una dimensione raccolta a palchi più ampi e trasversali, con occasioni come l’opening per i Flaming Lips e la partecipazione allo Sziget.

Il percorso di Emma Nolde

Classe 2000, Emma Nolde si è imposta nel nuovo cantautorato italiano con l’esordio Toccaterra, finalista alla Targa Tenco come Opera Prima. Ha proseguito con Dormi e con il terzo album NUOVOSPAZIOTEMPO, entrato tra i dischi più discussi del 2024 e finalista alla Targa Tenco come Miglior album assoluto. Negli ultimi anni ha affiancato all’attività discografica una presenza live costante, tra tour nei club, festival e collaborazioni con artisti come Levante, Niccolò Fabi e Brunori Sas.

La scaletta del tour Emma Nolde Tour Estivo 2026

Al momento non è stata ancora resa nota la scaletta ufficiale del tour. I concerti saranno l’occasione per ascoltare dal vivo i brani più recenti insieme ai pezzi più rappresentativi del repertorio di Emma Nolde, tra cui quelli tratti da NUOVOSPAZIOTEMPO e i singoli più recenti. La scaletta verrà aggiornata non appena disponibile dopo le prime date.

Foto: Lorenzo Stefanini

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