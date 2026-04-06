Emma Nolde annuncia le date del Tour Estivo 2026, una serie di concerti tra festival italiani e appuntamenti internazionali che la porteranno dal palco dello Spring Attitude fino allo Sziget Festival di Budapest. Il tour estivo di Emma Nolde partirà a fine maggio e accompagnerà l’artista lungo tutta la stagione, consolidando il suo percorso live in una fase di crescente attenzione da parte del pubblico.

Emma Nolde Tour 2026: le date dei concerti

30 maggio 2026 – Roma – Spring Attitude Festival

17 giugno 2026 – Milano – Parco della Musica

28 giugno 2026 – Lugo (RA) – Ravenna Festival

14 luglio 2026 – Arezzo – Mengo Music Festival

18 luglio 2026 – Marche – Incanto Marche

22 luglio 2026 – Genova – Balena Festival

25 luglio 2026 – Ferrara – Ferrara Sotto Le Stelle

31 luglio 2026 – Gradisca d’Isonzo (GO) – Onde Mediterranee

12 agosto 2026 – Budapest (HU) – Sziget Festival

17 agosto 2026 – Barletta – Jova Summer Party 2026

Il tour estivo 2026 di Emma Nolde

Il nuovo tour arriva dopo il percorso nei club legato a NUOVOSPAZIOTEMPO e si sviluppa principalmente all’interno dei principali festival estivi, contesto sempre più centrale per il live italiano. Per Emma Nolde si tratta di un passaggio importante: da una dimensione raccolta a palchi più ampi e trasversali, con occasioni come l’opening per i Flaming Lips e la partecipazione allo Sziget.

Il percorso di Emma Nolde

Classe 2000, Emma Nolde si è imposta nel nuovo cantautorato italiano con l’esordio Toccaterra, finalista alla Targa Tenco come Opera Prima. Ha proseguito con Dormi e con il terzo album NUOVOSPAZIOTEMPO, entrato tra i dischi più discussi del 2024 e finalista alla Targa Tenco come Miglior album assoluto. Negli ultimi anni ha affiancato all’attività discografica una presenza live costante, tra tour nei club, festival e collaborazioni con artisti come Levante, Niccolò Fabi e Brunori Sas.

La scaletta del tour Emma Nolde Tour Estivo 2026

Al momento non è stata ancora resa nota la scaletta ufficiale del tour. I concerti saranno l’occasione per ascoltare dal vivo i brani più recenti insieme ai pezzi più rappresentativi del repertorio di Emma Nolde, tra cui quelli tratti da NUOVOSPAZIOTEMPO e i singoli più recenti. La scaletta verrà aggiornata non appena disponibile dopo le prime date.

Foto: Lorenzo Stefanini

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