Salmo Festival 2026: tre nuove date e calendario completo

Nuove tappe a Padova, Napoli e Asti: il calendario estivo 2026 tra Firenze Rocks e Lebonski Park

Salmo Festival 2026: nuove date a Padova, Napoli e Asti
Dopo l’annuncio del Lebonski Park ad Arzachena e della partecipazione a Firenze Rocks, l’estate live di Salmo prende forma in modo sempre più definito. Il rapper sardo ha infatti aggiunto tre nuove date al calendario dei festival del 2026, ampliando un percorso che lo vedrà protagonista sui palchi italiani tra giugno e luglio.

Salmo Festival 2026: tre nuove date annunciate

L’estate live di Salmo si arricchisce con tre nuovi appuntamenti: il 2 luglio a Padova allo Sherwood Festival, il 10 luglio a Napoli all’Ex Base NATO e il 12 luglio ad Asti per AstiMusica. Date che si inseriscono in un calendario già atteso, prodotto da Vivo Concerti, e che confermano la centralità del live nel percorso dell’artista.

I biglietti saranno disponibili su www.vivoconcerti.com a partire dalle ore 14:00 di giovedì 18 dicembre e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11:00 di martedì 23 dicembre. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti al di fuori dei circuiti ufficiali.

Da Firenze Rocks al ritorno in Sardegna

Le nuove date arrivano a pochi giorni dall’annuncio della partecipazione di Salmo a Firenze Rocks 2026, dove sarà protagonista nella giornata di venerdì 12 giugno. Un traguardo significativo: sono pochissimi, nella storia del festival, gli artisti italiani ad aver ottenuto un posto di rilievo accanto ai grandi nomi internazionali.

A luglio 2026 è invece previsto il ritorno “a casa” con il Lebonski Park, che farà tappa in Sardegna in una location completamente nuova: l’Ippodromo di Arzachena (SS). Il maxi-evento del 25 luglio riprenderà la formula già vista a Fiera Milano Live, puntando su un’esperienza immersiva che va oltre il concerto, con un format costruito intorno al pubblico.

Salmo – Festival 2026: tutte le date

  • Venerdì 12 giugno 2026 – Firenze – Firenze Rocks
  • Giovedì 2 luglio 2026 – Padova – Sherwood Festival
  • Venerdì 10 luglio 2026 – Napoli – Ex Base NATO
  • Domenica 12 luglio 2026 – Asti – AstiMusica
  • Sabato 25 luglio 2026 – Arzachena – Lebonski Park

PH. GIUSEPPE ANTONELLI

