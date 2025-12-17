17 Dicembre 2025
Tour
17 Dicembre 2025

Gemitaiz annuncia l’Elsewhere Live Tour 2026: date e biglietti

Dopo l’uscita di Elsewhere, Gemitaiz annuncia il ritorno live nei principali festival italiani nell’estate 2026.

Gemitaiz Elsewhere Live Tour 2026 date e biglietti
Dopo l’uscita del nuovo album ELSEWHERE, Gemitaiz annuncia ufficialmente il suo ritorno dal vivo con l’ELSEWHERE LIVE TOUR 2026, una serie di appuntamenti estivi che lo vedranno protagonista nei principali festival italiani a partire dal 18 giugno.

Un annuncio atteso, che segna il ritorno sul palco di uno degli artisti più riconoscibili e continui della scena rap italiana. Un’esigenza chiara: riportare dal vivo l’energia dei brani che hanno definito il suo percorso, con uno show pensato per valorizzare al massimo la dimensione live, questa volta accompagnato anche da una band composta da musicisti d’eccezione.

Gemitaiz torna live nel 2026: il senso di “Elsewhere” sul palco

Il tour sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani di ELSEWHERE, un progetto che si distingue per una scelta estetica e sonora precisa: strumenti reali, suonati da musicisti, e un’immagine diretta, senza filtri. Un disco che racconta il punto esatto in cui Gemitaiz si trova oggi, tra vita personale e percorso artistico, con uno sguardo che si sposta “altrove”.

Un lavoro che alterna riflessione e movimento, pensato per funzionare tanto in cuffia quanto sul palco, dove la sua musica trova storicamente la sua espressione più efficace.

Elsewhere Live Tour 2026: tutte le date

Il calendario del tour, organizzato da Magellano Concerti, attraversa l’Italia da giugno a settembre:

  • 18 giugno – Roma – Rock in Roma
  • 4 luglio – Firenze – Florence Music Festival
  • 6 luglio – Brescia – Brescia Summer Music
  • 7 luglio – Padova – Sherwood Festival
  • 9 luglio – Collegno (TO) – Flowers Festival
  • 19 luglio – Francavilla al Mare (CH) – Shock Wave Festival
  • 26 luglio – Gallipoli (LE) – Sottosopra Fest
  • 8 agosto – Cattolica (RN) – Arena della Regina
  • 21 agosto – Catania – Sotto il Vulcano Fest
  • 3 settembre – Caserta – Reggia di Caserta – Piazza Carlo di Borbone
  • 7 settembre – Milano – Parco della Musica di Milano

I biglietti saranno disponibili dalle ore 16:00 su Ticketone e nei punti vendita abituali.

Foto: Manuel Marini

Un album corale tra collaborazioni e identità

ELSEWHERE vede la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui Mathilde Fernandez, Salmo, Neffa, Ele A, Coez, MadMan, Venerus, Meg, Joshua e Danno, a conferma di un progetto che guarda alla scena in modo ampio e trasversale.

L’album è disponibile in digitale e in CD, mentre dal 19 dicembre sarà disponibile anche in vinile in diverse edizioni, comprese versioni autografate ed esclusive.

Chi è Gemitaiz

Gemitaiz, romano classe ’88, è uno dei rapper più seguiti e rispettati della scena hip hop italiana. Dopo l’esordio ufficiale con L’Unico Compromesso, ha costruito una carriera solida e costante, tra album certificati, mixtape e una collaborazione storica con MadMan.

Negli anni ha alternato progetti solisti e lavori condivisi, mantenendo una forte identità artistica e un rapporto diretto con il pubblico, elemento che il ritorno live del 2026 promette di riportare al centro.

