Angelica Bove annuncia il Tana Tour 2026: le date e cosa aspettarsi dalla scaletta

Angelica Bove annuncia le prime date del Tana Tour 2026, il nuovo tour estivo che la porterà nei principali festival italiani dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2026. La tournée partirà a maggio e accompagnerà dal vivo il progetto discografico d’esordio della cantautrice, consolidando il percorso iniziato sul palco dell’Ariston.

Angelica Bove tour 2026: le date dei concerti

23 maggio 2026 – MI AMI Festival – Milano

19 giugno 2026 – Dlen Dlen Festival – Arsita (TE)

26 giugno 2026 – Limen Festival – Salerno

28 giugno 2026 – Spaghetti Festival – Roma

18 luglio 2026 – No Borders Festival – Tarvisio

19 luglio 2026 – Flood Bilancino Festival – Barberino di Mugello (FI)

28 luglio 2026 – Suoni Controvento – Campello sul Clitunno (PG)

8 agosto 2026 – Polifonie Music Festival – Rivello (PZ)

settembre 2026 (data da definire) – Poplar Festival – Trento

Il nuovo tour di Angelica Bove

Il Tana Tour 2026 rappresenta la prima esperienza live estiva strutturata per Angelica Bove, che, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte, porta la sua musica nei contesti dei festival italiani. Un passaggio naturale verso la dimensione dal vivo, con una serie di appuntamenti distribuiti lungo tutta l’estate.

Il percorso di Angelica Bove

Angelica Bove, cantautrice romana classe 2003, si è avvicinata alla musica fin da giovanissima, iniziando a pubblicare cover sui social dopo la partecipazione a X Factor nel 2023. Nel 2024 ha esordito con i primi singoli, tra cui Bellissimo e poi niente e La nostra malinconia.

La svolta arriva con il percorso a Sanremo Giovani e la partecipazione al Festival di Sanremo 2026 nella sezione Nuove Proposte con Mattone, con cui ottiene il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla”. Il brano raggiunge la prima posizione della Viral 50 Global di Spotify.

Il 30 gennaio 2026 pubblica il suo primo album Tana (Atlantic Records/Warner Music Italy), che segna l’inizio del suo percorso discografico e dà il nome al tour estivo.

La scaletta del tour Tana Tour 2026

Al momento non è stata ancora resa nota la scaletta ufficiale del tour. I concerti saranno l’occasione per ascoltare dal vivo i brani di Tana, insieme ai pezzi più rappresentativi del repertorio di Angelica Bove, incluso Mattone. La scaletta verrà aggiornata non appena disponibile dopo le prime date.

Biglietti e prevendite

I biglietti per le date del Tana Tour 2026 sono disponibili online e nei punti vendita autorizzati.

Foto: Nicholas Fols

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