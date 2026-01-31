31 Gennaio 2026
di
Lorenza Ferraro
Interviste
31 Gennaio 2026

In attesa di Sanremo 2026, Angelica Bove ci accoglie nella sua “Tana”

Nel disco, frutto di due incontri molto speciali, la cantautrice mette in musica tutto ciò che vive in maniera intensa e autentica

Interviste di Lorenza Ferraro
Angelica Bove intervista Tana
Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download per Atlantic Records / Warner Music Italy, Tana è il primo album ufficiale di Angelica Bove, co-scritto con Matteo Alieno e Federico Nardelli, a cui è stata affidata anche la direzione artistica.

Caratterizzato da una profonda sperimentazione in termini di sound e produzione, il disco privilegia strumenti reali e arrangiamenti essenziali, in cui convivono sensibilità cantautorali e suggestioni soul contemporanee, mantenendo una forte coerenza sia emotiva che narrativa.

Sul fronte testuale, con un timbro graffiante e profondo, Angelica torna invece a raccontare tutto ciò che vive in maniera intensa e autentica. Di fatto, le sue canzoni – che si muovono su melodie delicate e grintose al tempo stesso, mettono in musica storie ed esperienze di vita in cui ciascuno di noi può ritrovarsi.

Ed è forse proprio questo che, sin dal suo esordio, ha permesso alla Bove di creare una forte connessione con il suo pubblico.

Angelica Bove cover Mattone

“TANA”, L’INTERVISTA AD ANGELICA BOVE

Durante l’intervista Angelica Bove ci ha parlato non solo di questo suo primo album, ma anche di un’altra importantissima prima volta, il Festival di Sanremo, che la vedrà protagonista – nella sezione Nuove Proposte – con Mattone, che ha già raggiunto la #1 nella Viral 50 di Spotify.

“Il palco dell’Ariston rappresenta per me una grande opportunità. Lì potrò condividere la mia storia, sperando che qualcuno ci si possa ritrovare e decida così di venire ai miei live. In ogni caso, cercherò di vivere quest’esperienza al meglio, senza troppe ansie o aspettative”.

A seguire la nostra video-intervista: prendetevi del tempo per scoprire l’universo di Angelica Bove!

All Music Italia

