Ernia porta “Solo Per Amore” live: tutte le date del summer tour 2026

Ernia prosegue il suo percorso dal vivo con il Solo Per Amore Summer Tour 2026, una serie di concerti in programma tra giugno e agosto nei principali festival italiani e in Svizzera. Dopo il tour nei palasport, il rapper milanese porta sul palco estivo il nuovo progetto Per soldi e per amore, confermando una fase centrale della sua carriera live.

Ernia tour 2026: le date dei concerti

24 giugno 2026 – Umbria che Spacca – Perugia

25 giugno 2026 – Bonsai – Bologna

30 giugno 2026 – Mirano Summer Festival – Mirano (VE)

8 luglio 2026 – Flowers Festival – Collegno (TO)

11 luglio 2026 – Estival – Lugano

16 luglio 2026 – Belvedere San Leucio – Caserta

18 luglio 2026 – Riccione Music City – Riccione (RN)

1 agosto 2026 – Festival di Majano – Majano (UD)

2 agosto 2026 – Live In Genova Festival – Genova

11 agosto 2026 – Festa di Radio Onda d’Urto – Brescia

15 agosto 2026 – Red Valley Festival – Olbia (SS)

Il nuovo tour di Ernia

Il Solo Per Amore Summer Tour 2026 arriva subito dopo la tournée nei palasport conclusa a marzo, segnando il passaggio dalla dimensione indoor a quella dei festival estivi. Il progetto live resta legato all’ultimo album, con uno show adattato agli spazi open air e pensato per intercettare un pubblico più ampio lungo tutta la stagione.

Il percorso di Ernia

Ernia, pseudonimo di Matteo Professione, nasce a Milano nel 1993 e si afferma nella scena hip hop italiana dopo gli esordi con i Troupe D’Elite. Il debutto solista arriva con Come uccidere un usignolo (2017), seguito da 68 (2018). Il successo si amplia con Gemelli (2020), certificato più volte platino, mentre con Io non ho paura (2022) consolida il suo percorso. Nel 2025 pubblica Per soldi e per amore, album che debutta al primo posto FIMI e segna una fase più personale e introspettiva della sua scrittura.

La scaletta del tour Solo Per Amore Summer Tour 2026

Al momento non è stata ancora resa nota la scaletta ufficiale del tour. I concerti saranno l’occasione per ascoltare dal vivo i brani di Per soldi e per amore insieme ai pezzi più rappresentativi del repertorio di Ernia, dalle prime pubblicazioni fino alle hit degli ultimi anni. La scaletta verrà aggiornata non appena disponibile dopo le prime date.

Biglietti e prevendite

I biglietti per il Solo Per Amore Summer Tour 2026 saranno disponibili online a partire dal 1° aprile 2026 alle ore 14:00.

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