31 Marzo 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
Condividi su:
31 Marzo 2026

Ernia porta “Solo Per Amore” live: tutte le date del summer tour 2026

Dopo i palasport, Ernia annuncia il tour estivo 2026 tra festival italiani e tappa in Svizzera

Tour di Oriana Meo
Ernia tour 2026 date biglietti concerti estate
Condividi su:

Ernia prosegue il suo percorso dal vivo con il Solo Per Amore Summer Tour 2026, una serie di concerti in programma tra giugno e agosto nei principali festival italiani e in Svizzera. Dopo il tour nei palasport, il rapper milanese porta sul palco estivo il nuovo progetto Per soldi e per amore, confermando una fase centrale della sua carriera live.

Ernia tour 2026: le date dei concerti

  • 24 giugno 2026 – Umbria che Spacca – Perugia
  • 25 giugno 2026 – Bonsai – Bologna
  • 30 giugno 2026 – Mirano Summer Festival – Mirano (VE)
  • 8 luglio 2026 – Flowers Festival – Collegno (TO)
  • 11 luglio 2026 – Estival – Lugano
  • 16 luglio 2026 – Belvedere San Leucio – Caserta
  • 18 luglio 2026 – Riccione Music City – Riccione (RN)
  • 1 agosto 2026 – Festival di Majano – Majano (UD)
  • 2 agosto 2026 – Live In Genova Festival – Genova
  • 11 agosto 2026 – Festa di Radio Onda d’Urto – Brescia
  • 15 agosto 2026 – Red Valley Festival – Olbia (SS)

Il nuovo tour di Ernia

Il Solo Per Amore Summer Tour 2026 arriva subito dopo la tournée nei palasport conclusa a marzo, segnando il passaggio dalla dimensione indoor a quella dei festival estivi. Il progetto live resta legato all’ultimo album, con uno show adattato agli spazi open air e pensato per intercettare un pubblico più ampio lungo tutta la stagione.

Il percorso di Ernia

Ernia, pseudonimo di Matteo Professione, nasce a Milano nel 1993 e si afferma nella scena hip hop italiana dopo gli esordi con i Troupe D’Elite. Il debutto solista arriva con Come uccidere un usignolo (2017), seguito da 68 (2018). Il successo si amplia con Gemelli (2020), certificato più volte platino, mentre con Io non ho paura (2022) consolida il suo percorso. Nel 2025 pubblica Per soldi e per amore, album che debutta al primo posto FIMI e segna una fase più personale e introspettiva della sua scrittura.

La scaletta del tour Solo Per Amore Summer Tour 2026

Al momento non è stata ancora resa nota la scaletta ufficiale del tour. I concerti saranno l’occasione per ascoltare dal vivo i brani di Per soldi e per amore insieme ai pezzi più rappresentativi del repertorio di Ernia, dalle prime pubblicazioni fino alle hit degli ultimi anni. La scaletta verrà aggiornata non appena disponibile dopo le prime date.

Biglietti e prevendite

I biglietti per il Solo Per Amore Summer Tour 2026 saranno disponibili online a partire dal 1° aprile 2026 alle ore 14:00.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI



All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questo link, senza variazioni di prezzo.

All Music Italia

Articoli più letti

Gli allievi eliminati nella seconda puntata del Serale di Amici 2026 1

Serale Amici 2026, seconda puntata: chi è stato eliminato sabato 28 marzo
Giacomo Maiolini, giurato di Canzonissima 2026 2

Chi è Giacomo Maiolini, il "Mister NO" di Canzonissima 2026
Il cast della seconda puntata di Canzonissima 2026 su Rai 1 3

Canzonissima 2026, seconda puntata: le pagelle. Moro e Bravi i migliori, Maiolini ancora bastian contrario
Le pagelle dei cantanti della seconda puntata del Serale di Amici 2026 del 28 marzo 4

Serale Amici 2026, le pagelle della seconda puntata: Riccardo struggente, Angie luminosissima
Francesco De Gregori in concerto, foto di Daniele Barraco 5

Canzonissima 2026, seconda puntata: vince "La leva calcistica della classe '68" con Arisa
Briga - singolo Allegra 6

Briga, "Allegra": il testo e il significato della canzone dedicata alla nascita di sua figlia
Olly in concerto nel Tutta Vita Tour 2026 7

La scaletta dei concerti di Olly nel 2026: tutte le canzoni del Tutta Vita Tour
Damiano David The First Time testo significato traduzione 8

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Laura Pausini sul palco del Navarra Arena di Pamplona durante il debutto dell'IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026 9

Laura Pausini, debutto sold out a Pamplona per il nuovo tour mondiale: scaletta e tutte le date del tour
diniche-1mnext-primo-maggio-roma.jpg 10

Primo Maggio Roma, ecco i 120 artisti selezionati per 1MNEXT 2026

Cerca su A.M.I.