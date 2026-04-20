In attesa di conoscere l’ordine di uscita della Radio Italia Live scaletta, l’appuntamento con il grande concerto a Milano è ufficialmente fissato per venerdì 15 maggio 2026 alle ore 20:40. Il più grande evento gratuito di musica dal vivo in Italia torna in Piazza Duomo, organizzato da Radio Italia in collaborazione con il Comune di Milano, con un cast che riunisce dodici nomi di punta della musica italiana.

Quest’anno l’evento raddoppia: dopo la tappa milanese, la carovana si sposterà al Foro Italico di Palermo il 28 giugno. In entrambe le occasioni, gli artisti si esibiranno rigorosamente dal vivo, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori. L’anteprima dello show sarà affidata a Luca Ward, che leggerà le schede di presentazione dei cantanti, mentre la sigla verrà eseguita dal vivo da Saturnino.

I cantanti in scaletta al Radio Italia Live di Milano

La line-up per la serata del 15 maggio in Piazza Duomo prevede dodici artisti principali, più un ospite speciale per lo spazio dedicato alle nuove tendenze. Tutti i cantanti eseguiranno i loro successi più noti e le ultime uscite radiofoniche.

Ecco il cast completo in ordine alfabetico:

Alfa

Annalisa

Arisa

Bresh

Gigi D’Alessio

Elisa

Emma

Giorgia

J-Ax

Noemi

Tommaso Paradiso

The Kolors

Per lo spazio “Radio Italia Trend x Spotify”, si esibirà sul palco Sayf. L’ordine ufficiale di uscita dei cantanti sarà comunicato a ridosso dell’evento e aggiorneremo questo articolo con la scaletta definitiva della serata.

14,6 milioni di spettatori nel 2025: i numeri dell’evento

La Total Audience dell’edizione 2025 ha raggiunto i 14,6 milioni di individui esposti tra piazza, tv, radio, streaming e social, con 125 milioni di impression sui canali digitali dell’emittente. Numeri che confermano Radio Italia Live – Il Concerto come il primo grande show gratuito a inaugurare la stagione estiva dei live in Italia. “Anche quest’anno un cast di altissimo livello che, come sempre, si esibirà completamente dal vivo grazie al lavoro e agli arrangiamenti del Maestro Bruno Santori e della Radio Italia Live Orchestra: cosa che rende unico l’evento”, ha dichiarato Mario Volanti, editore e presidente di Radio Italia. Tra le novità di questa edizione, la collaborazione con Spotify come Official Streaming Partner, con l’esibizione di Sayf nello spazio “Radio Italia Trend x Spotify” disponibile in video sulla piattaforma.

I conduttori e come seguire il concerto in tv e streaming

La conduzione della serata sarà un lavoro di squadra corale che coinvolgerà le voci storiche dell’emittente. Sul palco si alterneranno Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta ed Emiliano Picardi. I collegamenti dal backstage saranno curati da Ilaria Cappelluti e Francesco Cataldo, mentre il pre-show sarà condotto da Laura Giane ed Edoardo Prelle. Spazio anche ai social con la creator Cecilia Cantarano, host del format “Scelte impossibili”.

L’evento sarà trasmesso in diretta contemporanea, a partire dalle 20:40, su diversi canali. In televisione andrà in onda su Radio Italia Tv, su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Sarà inoltre possibile seguirlo in radio su Radio Italia solomusicaitaliana, in streaming sul sito e sul canale YouTube dell’emittente, oltre che sulle app ufficiali e tramite gli smart speaker Amazon Echo.

Come partecipare: accrediti e biglietti gratuiti

L’ingresso a Radio Italia Live – Il Concerto in Piazza Duomo resta completamente gratuito, ma per questioni di sicurezza e capienza della piazza è obbligatorio l’accredito. Le prenotazioni apriranno sul sito TicketOne a partire dalle ore 12:00 del 27 aprile, fino a esaurimento posti (massimo due accrediti per persona).

L’organizzazione diffida da qualsiasi tentativo di vendita o duplicazione dei pass, ribadendo la natura gratuita dell’evento.

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