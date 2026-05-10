Ernia riporta in vita la saga di Lewandowski. Il rapper ha annunciato sui social l’arrivo di Lewandowski XI, nuovo capitolo di una delle serie più riconoscibili del rap italiano, fuori l’11 maggio 2026 alle ore 18.

L’annuncio è arrivato tramite un reel pubblicato su Instagram con una breve anteprima del brano e la scritta “FUORI DOMANI ALLE ORE 18”. A due anni di distanza da Lewandowski X, uscito nel 2023, Ernia torna quindi a uno dei format più seguiti dalla sua fanbase, da sempre legato ai pezzi più tecnici e diretti del suo repertorio.

Ernia e la saga di Lewandowski

Il primo capitolo della saga era uscito nel 2013, quando Ernia era ancora uno dei nomi emergenti più seguiti della scena milanese. Il titolo nasce da un riferimento a Robert Lewandowski, allora attaccante del Borussia Dortmund, autore di quattro gol contro il Real Madrid nella semifinale di Champions League di quell’anno.

Nel tempo, la serie è diventata una sorta di appuntamento fisso per chi segue il rapper. Ogni capitolo ha mantenuto una struttura molto legata al rap puro: barre fitte, tecnica e riferimenti alla propria crescita artistica.

Nel 2023, parlando di Lewandowski X, Ernia aveva raccontato come tutto fosse nato quasi per caso davanti a quella partita di Champions, spiegando anche di non essere mai stato un tifoso particolare del calciatore polacco. Col passare degli anni, però, il nome Lewandowski è diventato sempre più associato direttamente alla sua musica.

Quando esce Lewandowski XI

Il nuovo capitolo sarà disponibile da domani alle 18. Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulla produzione o su eventuali collegamenti con nuovi progetti discografici.

Qui il nostro approfondimento pubblicato nel 2023 su Lewandowski X: leggi l’articolo.