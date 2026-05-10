10 Maggio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
News
Condividi su:
10 Maggio 2026

Ernia riporta “Lewandowski”: torna una delle saghe più seguite del rap italiano

Ernia rilancia la saga “Lewandowski” con un nuovo capitolo annunciato tramite un reel pubblicato su Instagram.

News di Oriana Meo
Ernia nel reel pubblicato su Instagram per annunciare “Lewandowski XI”
Condividi su:

Ernia riporta in vita la saga di Lewandowski. Il rapper ha annunciato sui social l’arrivo di Lewandowski XI, nuovo capitolo di una delle serie più riconoscibili del rap italiano, fuori l’11 maggio 2026 alle ore 18.

L’annuncio è arrivato tramite un reel pubblicato su Instagram con una breve anteprima del brano e la scritta “FUORI DOMANI ALLE ORE 18”. A due anni di distanza da Lewandowski X, uscito nel 2023, Ernia torna quindi a uno dei format più seguiti dalla sua fanbase, da sempre legato ai pezzi più tecnici e diretti del suo repertorio.

Ernia e la saga di Lewandowski

Il primo capitolo della saga era uscito nel 2013, quando Ernia era ancora uno dei nomi emergenti più seguiti della scena milanese. Il titolo nasce da un riferimento a Robert Lewandowski, allora attaccante del Borussia Dortmund, autore di quattro gol contro il Real Madrid nella semifinale di Champions League di quell’anno.

Nel tempo, la serie è diventata una sorta di appuntamento fisso per chi segue il rapper. Ogni capitolo ha mantenuto una struttura molto legata al rap puro: barre fitte, tecnica e riferimenti alla propria crescita artistica.

Nel 2023, parlando di Lewandowski X, Ernia aveva raccontato come tutto fosse nato quasi per caso davanti a quella partita di Champions, spiegando anche di non essere mai stato un tifoso particolare del calciatore polacco. Col passare degli anni, però, il nome Lewandowski è diventato sempre più associato direttamente alla sua musica.

Quando esce Lewandowski XI

Il nuovo capitolo sarà disponibile da domani alle 18. Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulla produzione o su eventuali collegamenti con nuovi progetti discografici.

Qui il nostro approfondimento pubblicato nel 2023 su Lewandowski X: leggi l’articolo.

Vuoi dire la tua su questa notizia? Seguici e commenta sui nostri profili social:

Facebook
X
Threads
Instagram

All Music Italia

Articoli più letti

Gli allievi a rischio eliminazione nella semifinale del Serale di Amici 2026 1

Serale Amici 2026, semifinale: chi è l'eliminato del 9 maggio
Serale Amici 2026 anticipazioni 9 maggio 2

Serale Amici 2026: chi sono i finalisti? Anticipazioni della semifinale con Irama e Giordana Angi
BLANCO scaletta tour 2026 concerti date 3

BLANCO live 2026: il tour passa da Bologna dopo Bari e Napoli
Shiva in concerto durante il tour 2026 nei palazzetti con scaletta completa dei brani 4

Shiva porta Vangelo nei palazzetti: la scaletta del tour 2026
New Music Friday 8 maggio 2026, le pagelle ai nuovi singoli di Plasma, Arisa, LDA & Aka 7even, Coez e Francesco Gabbani 5

New Music Friday 8 maggio 2026: le pagelle tra il ritorno di Coez, il flop di Plasma e l'estate di Gabbani
Le pagelle dei cantanti della semifinale del Serale di Amici 2026 del 9 maggio 6

Serale Amici 2026, le pagelle della semifinale: la rinascita (d'oro) di Lorenzo
Mille e una cover Rai 1 serate dedicate a Sanremo 2026 7

Da Elodie a Nek: Rai 1 rilancia le cover di Sanremo con due speciali "MilleunaCover Sanremo"
Luciano Ligabue e Fiorella Mannoia sul palco durante l’annuncio di Una Nessuna Centomila 2026 all’Arena di Verona 8

Ligabue presenta l'inedito “Nessuno è di qualcuno” e annuncia il ritorno di Una Nessuna Centomila
Giuse The Lizia nuovo singolo Istruzioni 9

Giuse The Lizia in “Istruzioni” mette in discussione il modello perfetto
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 10

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)

Cerca su A.M.I.