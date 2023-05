Ernia pubblica “Lewandowski X”, decimo capitolo di una delle saghe più seguite del rap italiano

Ernia LEWANDOWSKI X testo e significato del nuovo brano dell’artista fuori da venerdì 5 maggio, decimo capitolo di una saga che ha fatto la storia del rap italiano.

Il rapper è reduce dalla pubblicazione dell’album Io non ho paura, album uscito il 18 novembre 2022 e ad oggi certificato con il disco di platino a cui si aggiungono diverse certificazioni FIMI per i brani in esso contenuto.

ERNIA LEWANDOWSKI X significato del brano

Dieci anni fa Ernia era uno degli artisti emergenti della sua generazione più apprezzati da pubblico e addetti ai lavori. E proprio dieci anni fa usciva il primo capitolo della saga Lewandowski, una saga che prende il titolo dal calciatore polacco Robert Lewandowski del Borussia Dortmund che, senza essere ancora una grande star del pallone, tra lo stupore generale nel 2013 era riuscito a piazzare quattro gol di fila in una partita contro il fortissimo Real Madrid. Nessuno l’aveva visto arrivare.

Da allora, la saga di Lewandowski è proseguita con un brano all’anno, diventando una delle più seguite del rap italiano.

E così nel 2023 arriva il decimo capitolo, Lewandowski X per l’appunto. Si tratta ovviamente di un brano in puro stile hip hop in cui Ernia fa sfoggio di tutta la sua tecnica e di un gusto sopraffino per i beat.

Il pezzo è prodotto da Sixpm.

Ernia Lewandowski X testo e audio

Mega flow non mi manca fra abituati, mi bacio i gomiti e dopo i bicipiti/

Ogni anno c’ho messo una tacca come misurare l’altezza agli stipiti/

Lewandowski gioca in Bundesliga, Ibra l’anno prima che passa al PSG/

Ho fatto una saga sul calcio ed il rap, prima che in Francia esistesse MHD/

Prima che fosse da football la tuta, io dormivo a Fulham a Fulham a Fulham/

Con pochi soldi cercando fortuna, impazzire e rinascere la mia natura/

A becco la visiera, ho dato una storia a ste villette a schiera scrivendo pensieri/

L’ho messa nel culo ai bookmakers di ieri, lo dissi che io ero il Leicester di Ranieri/

Je m’en bats le couilles oggi come allora, comprati i voli porta la signora/

Vieni a Milano a veder di persona, che suona in concerto Milano in persona/

Non ho mai battuta la fiacca, olimpionica fiaccola, al 5 correvo per Barça/

Mo la barca attracca a riva come un drakkar, Mentre compro i ticket per il laamb a Dakar/

Dammi una pacca, cosi motherfucker quasi potrei essere un tuo genitore/

Cambia il cognome solo in Professione, salva in rubrica Matteo Transazione/

Poi il successo fra porta pazienza, ma mi farann membro onorario del Mensa/

Una tipa candida mi chiude il cardigan Ambrogio guida la mia diligenza/

Io so bene adesso cosa sembro, ma non son cambiato col passar del tempo/

Il focus sui testi, le storie che ho dentro, ho sempre portato quei ai temi a cui tengo/

Si sa chi se la prende si sbaglia, nel gioco del rap a volte ci si scanna/

Ma per far offendere tutta l’Italia, digli di andare a chiavarsi la mamma/

Però poi mi aspettano bro, come un exit poll/

al mio cospetto hanno un quarto del lessico/

Platinato nel nine mi rispettano, io non ho Ice perché ho già tutto il permafrost/

In culo chi non ci credeva, lillo sapeva frà, Simo sapeva, Ciro sapeva fra Fede sapeva/

Dopo 10 anni io rimango Lewa/

10 anni dopo, chi l’avrebbe mai detto

Fammi avere qualcosa di più classic, qualcosa dove sto in comfort zone

Fammi fare ciò che so fare, il mio nome rimane Lewa – le strappo calze di nylon/

Coi canini sul ghisallo corro come un cavallo/

Mi porto dietro qualche tarlo e volte sbaglio, pardon/

Ma se sto in stato di grazia diventi un mio stato vassallo/

È da un po’ che non ne fanno rapper come me/

Quindi per strada puoi gridarmi ErniaBoomaye/

10 anni fa avevo la tipa che direi a quella ex?/

Should have a baby by me baby and being a milionaire/

Io non mento, ernia non cappa in merito/

Se metto il cazzo in pensione sono un pappa emerito/

Quando nei pezzi ti canti le cifre a stento ci credo, bro/

Ma penso, in quale valuta? In quale sistema numerico li hai?/

Considerando la proposta/

Ringrazio sto vocabolario immenso e la credibilità intonsa/

Vengo dai caschi a scodella tenuti dietro al coppino/

Ma non starro in un disco scritto da quentin inventino/

Scemo, non ho una gang ho una loggia/

quando posti ricorda, c’è chi ti conosce fuori dai social/

Sopravviverò ai trend e alle personali fasi/

Perché il flusso resta sacro come il Gange a Varanasi/

Sto nel team come un oplite, a rime non cercare mai la lite/

Il villain più pericoloso è in apparenza mite/

Il volto a tratti sembra Europa-Mittel/

E Per il beat sono squalo come il classico di Spielberg/

A letto dolce lindor, nel rap sto nell’Olimpo/

Nobiltà acquisita casa Professione-Windsor/

Spaccherò lo dissi bro, anche s’ero giallo ittero/

Ma i patti sono patti come molotov-Ribbentrop/

Il processo vuole passi e falsi e fasti/

Chi ha vergogna muore nella merda come Grumwalski/

Brillate ma restate vetro e piombo, Swarovski/

Io ho fatto una saga che è leggendaria, Lewandowski/