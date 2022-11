Grande attesa per il nuovo disco di Ernia, “Io non ho paura”. Tra le collaborazioni anche Salmo, Gaia e Marco Mengoni

Ernia Io non ho paura tracklist e feat.

C’è grande attesa per l’uscita, prevista per questo venerdì, 18 novembre, di Io non ho paura, quarto album in studio di Ernia che arriva a due anni di distanza dal grande successo di Gemelli, progetto certificato con quattro dischi di platino.

Il nuovo album di Matteo Professione, questo il vero nome di Ernia, è stato anticipato da una massiccia campagna pubblicitaria che, con lo slogan “Hai paura del nuovo?“, è arrivata fino ai Billboard di New York.

Io non ho paura è un disco, in uscita per Island Records, dove il tema della paure è centrale. Titolo e copertina prendono spunto dal libro cult di Niccolò Ammaniti diventato poi un film diretto dal regista Premio Oscar, Gabriele Salvatores.

Nella copertina del disco Ernia guarda dentro ad un buco inquadrato dal basso, dalla prospettiva del buco, proprio come nella locandina del film. Nella versione deluxe del vinile, all’interno della custodia metallica, sarà presenta anche una copertina alternativa in cui si inverte la prospettiva. E così il rapper non sarà più affacciato dal buco ma lo vedremo noi dall’alto dentro al buco. Si andrà così a ricreare il punto di vista di entrambi i protagonisti del film.

Ernia io non ho paura tracklist e feat. Le indiscrezioni…

Nel disco, registrato tra gli Stati Uniti e l’Italia con la produzione artistica di Sixpm, saranno contenuti brani come Buh e sopratutto Buonanotte. Questa canzone è stata definita come il brano più importante mai scritto da Ernia.

Un pezzo in cui il rapper racconta qualcosa di molto personale legato ad un’esperienza della sua vita che non ha mai condiviso fino ad oggi. All’interno ci saranno poi, come nella tradizione dei dischi rap, molte collaborazioni.

Da quella con l’amico Rkomi a quella con Geolier passando per Guè. Sarà presente anche una canzone con Salmo, artista con cui Ernia non ha mai duettato sino ad oggi, e due collaborazioni che cross over con il mondo del pop italiano… quella con Marco Mengoni e quella con Gaia.

Io non ho paura è disponibile nelle versione: