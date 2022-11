Ernia: fuori “Io non ho paura” un viaggio tra paure, ansie e un evento traumatico

Ernia Io non ho paura tracklist del nuovo album del rapper fuori dal 18 novembre per Island Records.

Un disco importante per Matteo Professione, questo il suo vero nome, visto che arriva dopo Gemelli un progetto che ha conquistato 4 dischi di platino per l’album, mentre per i singoli è arrivato ad accumulare ulteriori dieci certificazioni platino.

A due anni di distanza esce questo progetto che prende ispirazione dalle ansie che la sua generazione si trova ad affrontare quotidianamente.

Che sia l’ansia per un pianeta morente e una società al collasso (Rose e fiori), quella per l’instabilità socio-economica (Io non ho paura), quella di un mondo in cui il diritto di parola si è trasformato in un’arma a doppio taglio (Così stupidi), quella per una vita talmente monotona che rischia di sembrare una prigione (Weekend) o quella di non meritare tutto ciò che ha (L’impostore).

Al centro di tutto un momento molto intimo, quello di Buonanotte, canzone intima e struggente che parte da un’esperienza profondamente personale: un’interruzione di gravidanza, con tutto il carico di pensieri e dubbi che ne conseguono. Una vera e propria lettera a suo figlio mai nato,

Diverse anche le collaborazioni: Marco Mengoni, Gué, Salmo, Geolier, Rkomi e Gaia. Il tutto prodotto da 6IXPM e Junior K.

Per scoprire tracklist, duetti e testi delle canzoni cliccate in basso su continua.