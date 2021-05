L'album doppio platino di Ernia torna in una nuova versione... ecco "Gemelli Ascendente Milano"

Ernia sta per tornare nei negozi di dischi, fisici e digitali, con una nuova versione del suo ultimo album. Uscirà infatti il 21 maggio 2021 Gemelli Ascendente Milano.

Gemelli è stato uno degli album più apprezzati e venduti del 2020 e ha collezionato diverse certificazioni: il doppio platino per le oltre 100.000 unità del disco, cinque dischi di platino per la hit Superclassico oltre al disco di platino per l’ultimo singolo, Ferma a guardare feat. Pinguini Tattici Nucleari, e il disco d’oro per Puro Sinaloa.

Un successo, quello del brano apripista Superclassico, che è andato oltre lo streaming conquistando le radio italiane.

Ora Gemelli prende nuova vita attraverso la nuova versione Gemelli Ascendente Milano che conterrà al suo interno, oltre alla tracklist originale, anche brani inediti e altre sorprese.

I titoli delle nuove canzoni e i nuovo featuring del disco, fuori per Island Records, verranno svelati nei prossimi giorni. Il disco è già in pre order nelle versioni doppio vinile autografato, doppio vinile standard, CD autografato e CD Standard.

A seguire la copertina di Gemelli Ascendente Milano e la dichiarazione di Ernia.

“In ogni disco ho racchiuso una parte di me, come se fosse un ricordo del tempo che ho vissuto fino al momento della sua pubblicazione. Nell’attimo in cui l’album esce, lo stesso non è più di mia unica proprietà ma di chi lo riceve. Gemelli, e l’anno appena trascorso, sono stati sicuramente una tappa importante del mio percorso, ma non quella definitiva. Non esistono dischi perfetti, e sentivo che a questo mio ultimo progetto mancasse ancora qualcosa.

Non mi sono mai sentito così in forma. Vi avevo detto che le sorprese non erano finite.“