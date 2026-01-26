Cesare Cremonini raddoppia il Circo Massimo: dopo il sold out del 6 giugno arriva anche il 7

Cesare Cremonini raddoppia il Circo Massimo di Roma: dopo il sold out del 6 giugno, arriva una nuova data il 7 giugno e i biglietti sono disponibili da oggi, 26 gennaio 2026, alle ore 12:00.

Due notti consecutive in uno dei luoghi simbolo della Capitale e, a giudicare dai numeri comunicati fin qui, un passaggio che per Cremonini racconta più di una semplice “aggiunta in calendario”: è la conferma di un repertorio che attraversa generazioni e di un live che negli anni si è trasformato in un appuntamento sempre più centrale.

Il Circo Massimo, quando viene allestito a capienza piena, non è una cornice qualsiasi: è una prova di forza logistica e narrativa, un posto che amplifica tutto. E l’idea di due date consecutive, 6 e 7 giugno, mette Roma al centro di un’estate che si preannuncia pesante (in senso buono) per il cantautore.

cesare crmonini, Una partenza simbolica per CREMONINI LIVE26

Le due date romane aprono un tour che, secondo quanto diffuso, ha già superato i 250.000 biglietti venduti. Il punto però non è solo “quante date” o “quanta gente”: l’impressione è che l’obiettivo sia costruire appuntamenti pensati per i luoghi che li ospitano, con Roma come inizio simbolico del viaggio.

In questi mesi a spingere ancora di più il momento live c’è anche Ragazze Facili, brano che viene segnalato da tempo tra i più suonati in radio. Un pezzo che si muove su un racconto più fragile e meno “da cartolina”, e che arriva dal disco ALASKA BABY .

CREMONINI LIVE26: le date annunciate

6 giugno – Roma, Circo Massimo ( SOLD OUT )

– Roma, Circo Massimo ( ) 7 giugno – Roma, Circo Massimo ( NUOVA DATA )

– Roma, Circo Massimo ( ) 10 giugno – Milano, Ippodromo SNAI La Maura ( ultimi biglietti disponibili )

– Milano, Ippodromo SNAI La Maura ( ) 13 giugno – Imola, Autodromo Enzo e Dino Ferrari – Music Park Arena ( ultimi biglietti disponibili )

– Imola, Autodromo Enzo e Dino Ferrari – Music Park Arena ( ) 17 giugno – Firenze, Visarno Arena

Biglietti per Roma 7 giugno: dove trovarli

I biglietti per la nuova data del 7 giugno sono disponibili da oggi alle ore 12:00.






