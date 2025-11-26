Cesare Cremonini torna con “Ragazze facili”: una ballad glam sulle fragilità e sul coraggio di amare

Cesare Cremonini Ragazze facili, testo e significato.

Il nuovo singolo di Cesare Cremonini, Ragazze facili, segna uno dei momenti più intensi del suo percorso recente. Una ballad glam, nuda e vulnerabile, che anticipa il nuovo capitolo discografico dell’artista bolognese e che sarà in radio da venerdì 28 novembre, accompagnata da un videoclip firmato dal fotografo e regista internazionale Greg Williams.

“Ragazze facili”: il nuovo singolo di Cesare Cremonini

Interamente scritto e prodotto da Cremonini, Ragazze facili nasce al pianoforte “in pochi minuti”, come racconta lui stesso, ma arriva da una ricerca emotiva lunga una vita. Una confessione diretta, quasi un’apertura di diario, in cui Cesare si confronta con la fragilità maschile e con il coraggio di mostrarsi vulnerabile.

“Mi è stato chiesto di compiere l’atto più disarmante e rivoluzionario per un uomo: trovare il coraggio di amare e mostrarsi vulnerabili”, racconta Cremonini. “Ragazze facili è stata l’esplosione che ha rotto la diga. Siamo rinati insieme, io e lei.”

Il singolo conferma l’autore bolognese tra le penne più raffinate della musica italiana contemporanea, capace di mescolare classicità, introspezione e una scrittura sempre riconoscibile.

CESARE CREMONINI – Il significato: le “ragazze facili” come alibi emotivo

Ragazze facili non è un brano dedicato alle donne. Non parla di un certo tipo di femminilità né indulge nella retorica del “lei”. Al contrario, sposta lo sguardo sull’uomo, sulla sua fragilità e sui meccanismi di difesa con cui prova a proteggere il cuore quando teme di soffrire.

Le “ragazze facili” diventano così un’immagine mentale: una scorciatoia per non affrontare un dolore più profondo. Un rifugio che non esiste, un’illusione che crolla nel momento in cui la maschera si incrina.

È il racconto di un uomo che capisce come la leggerezza, quando è solo fuga, non basti più. E che l’unica via possibile sia chiamare le proprie debolezze per nome.

Musicalmente il brano è una ballad dal respiro glam, intrisa dell’amore di Cremonini per la tradizione anglosassone. Si sentono Bowie, McCartney, Elton John, ma anche un tocco teatrale alla Queen nei cori, come se il pezzo fosse un estratto da un musical gospel di Broadway.

Registrato ai British Grove Studios di Mark Knopfler, il singolo vede al pianoforte la partecipazione straordinaria di Mike Garson, storico collaboratore di David Bowie. Ai cori compare la voce inconfondibile di Elisa, mentre gli arrangiamenti orchestrali sono affidati al maestro Nick Ingman.

Un team internazionale per una ballad che affonda le radici negli anni ’70 ma che, grazie al linguaggio di Cremonini, resta profondamente ancorata al presente.

TESTO

In arrivo

Il videoclip: Londra, bianco e nero e allucinazioni emotive

Il videoclip ufficiale, in uscita a mezzanotte del 28 novembre, è diretto da Greg Williams, uno dei fotografi più iconici del cinema contemporaneo. Girato in una Londra autunnale e piovosa, il video alterna realismo e visioni, raccontando l’emergere di allucinazioni emotive dopo un distacco doloroso.

Il bianco e nero elegante crea un’atmosfera fuori dal tempo, perfettamente legata ai sentimenti raccontati nel brano. Un dialogo tra cinema e musica che rende il progetto un nuovo tassello prezioso nella produzione dell’artista.

Il video sarà visibile qui: https://youtu.be/c4eGFRJgpb0