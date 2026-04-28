Nico Arezzo annuncia i concerti del Minchia Che Tour Caldo 2026: le nuove date del tour estivo partiranno il 22 maggio da Roseto degli Abruzzi, pochi giorni dopo il passaggio dell’artista sul palco del Concertone del Primo Maggio di Roma.

Il calendario arriva dopo il Minchia Che Tour 2026, legato all’album Non c’è fretta, pubblicato da Take Away Studios, distribuito da Artist First e realizzato con il contributo di Nuovo Imaie.

Nico Arezzo concerti 2026: date del tour

22 maggio – Sunny People Fest – Roseto degli Abruzzi (TE)

12 giugno – Artico Festival – Bra (CN)

27 giugno – Bello Veramente Festival – Serravalle Pistoiese (PT)

28 giugno – Spaghetti Festival – Roma

4 luglio – Arti Vive Festival – Soliera (MO)

7 luglio – Balena Festival – Genova

8 luglio – Acieloaperto Festival – Cesena (FC)

16 luglio – Circolo Magnolia – Segrate (MI)

17 luglio – Eco Summer Festival – Parete (CE)

18 luglio – Porto Rubino – Otranto (LE)

19 luglio – Guazza Festival – Comunanza (AP)

24 luglio – Suoni di Marca – Treviso

30 luglio – Fritz Festival – Sala Consilina (SA)

31 luglio – Mezzo Festival – Mazara del Vallo (TP)

2 agosto – Light Blue Festival – Realmonte (AG)

8 agosto – Totem Festival – Colli, Lentella (CH)

10 agosto – Mish Mash Festival – Milazzo (ME)

12 agosto – Color Fest – Lamezia Terme (CZ)

13 agosto – Locus Festival – Locorotondo (BA)

10 settembre – Live Rock Festival – Acquaviva (SI)

20 settembre – Sofà So Good Festival – Torino

Il nuovo tour di Nico Arezzo

Il Minchia Che Tour Caldo porta all’aperto il lavoro già avviato nei club. Il live resta costruito attorno ai brani di Non c’è fretta e Non c’è Mare, con uno spettacolo pensato per una dimensione più ampia, tra festival, arene estive e location all’aperto.

Sul palco con Nico Arezzo ci saranno Ilaria “Boba” Ciampolini a synth, cori e percussioni, Edoardo Vilella alle tastiere, Vincenzo Messina alla batteria e Davide Paulis al basso.

Il percorso di Nico Arezzo

Nico Arezzo arriva al tour estivo dopo l’uscita di Non c’è fretta, album che sposta lo sguardo sul tempo, sui ritorni, sugli addii sospesi e sui legami che cambiano forma senza sparire del tutto.

Nel disco la Sicilia resta una presenza viva. La scrittura cantautorale incontra elettronica, ricerca sonora e richiami alla tradizione, proseguendo il discorso aperto con Non c’è Mare, progetto più legato ai luoghi e alle radici.

La scaletta del tour Minchia Che Tour Caldo

La scaletta ufficiale del Minchia Che Tour Caldo non è ancora stata diffusa. Il tour dovrebbe ruotare attorno ai brani di Non c’è fretta e Non c’è Mare, i due lavori indicati anche nel comunicato del nuovo calendario live.

L’articolo verrà aggiornato con la scaletta ufficiale dopo la prima data del tour, in programma il 22 maggio al Sunny People Fest di Roseto degli Abruzzi.

Biglietti e prevendite

I biglietti e le informazioni sulle date del Minchia Che Tour Caldo 2026, organizzato da OTR Live, sono disponibili attraverso i canali ufficiali del tour e i circuiti autorizzati.

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