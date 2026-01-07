NICO AREZZO: dopo il tour con Carmen Consoli arriva il nuovo album, “Non c’è fretta”, e il tour 2026

Dopo un 2025 che lo ha visto protagonista di oltre 50 date con il suo “Non c’è tour” e della prestigiosa apertura dei concerti di Carmen Consoli nei grandi teatri italiani, Nico Arezzo è pronto a voltare pagina. Il cantautore ha annunciato oggi l’uscita del suo nuovo progetto discografico dal titolo NON C’È FRETTA, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 16 gennaio per Take Away Studios con distribuzione Artist First.

nico arezzo – Il nuovo album: tra tempo e radici

Se il precedente lavoro, Non c’è mare, era una mappatura geografica e sentimentale delle proprie radici, con Non c’è fretta l’artista sposta l’attenzione sulla dimensione temporale. L’album nasce dall’esigenza di rallentare, di sottrarsi alla frenesia della produttività a ogni costo per riscoprire il valore dell’ascolto e della fragilità.

La Sicilia continua a essere il baricentro emotivo della sua scrittura: il dialetto, le immagini quotidiane e i riferimenti culturali affiorano come un corpo vivo, mescolandosi a una produzione che fonde cantautorato classico, sperimentazione ed elettronica. Il disco include anche il singolo Sancu, pubblicato sul finire dello scorso anno.

La tracklist e le collaborazioni di “non c’è fretta”

L’album è impreziosito da diversi featuring che testimoniano la stima di cui Nico Arezzo gode nella nuova scena indipendente italiana. Tra gli ospiti figurano Lauryyn, Anna Castiglia, Laurino e Ugo Crepa.

Di seguito la tracklist completa di Non c’è fretta:

Intro Non c’è fretta feat. Lauryyn Sempri ‘a stissa feat. Anna Castiglia Da Dio Sancu Vorrei mi offrissi la colazione feat. Laurino Terapia d’urlo feat. BBB Manifestami feat. Ugo Crepa Senza paura Anche Eugenio piange Come sai fare tu ‘U pisci spada Corpo legno – Live nella Baita di Moccone

Minchia che Tour 2026: le date

In concomitanza con l’annuncio del disco, sono state svelate le prime date del MINCHIA CHE TOUR 2026, prodotto da OTR Live. Il viaggio live di Nico Arezzo partirà a marzo e toccherà i principali club della penisola. I biglietti sono già disponibili sui circuiti abituali.

Ecco il calendario aggiornato: