NICO AREZZO: dopo il tour con Carmen Consoli arriva il nuovo album, “Non c’è fretta”, e il tour 2026

Dopo un 2025 vissuto on the road, il cantautore siciliano annuncia il nuovo capitolo discografico.

Nico Arezzo, ritratto del cantautore siciliano per il lancio del nuovo progetto discografico
Dopo un 2025 che lo ha visto protagonista di oltre 50 date con il suo “Non c’è tour” e della prestigiosa apertura dei concerti di Carmen Consoli nei grandi teatri italiani, Nico Arezzo è pronto a voltare pagina. Il cantautore ha annunciato oggi l’uscita del suo nuovo progetto discografico dal titolo NON C’È FRETTA, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 16 gennaio per Take Away Studios con distribuzione Artist First.

nico arezzo – Il nuovo album: tra tempo e radici

Se il precedente lavoro, Non c’è mare, era una mappatura geografica e sentimentale delle proprie radici, con Non c’è fretta l’artista sposta l’attenzione sulla dimensione temporale. L’album nasce dall’esigenza di rallentare, di sottrarsi alla frenesia della produttività a ogni costo per riscoprire il valore dell’ascolto e della fragilità.

La Sicilia continua a essere il baricentro emotivo della sua scrittura: il dialetto, le immagini quotidiane e i riferimenti culturali affiorano come un corpo vivo, mescolandosi a una produzione che fonde cantautorato classico, sperimentazione ed elettronica. Il disco include anche il singolo Sancu, pubblicato sul finire dello scorso anno.

Nico Arezzo posa per la copertina del nuovo album Non c'è fretta in uscita il 16 gennaio

La tracklist e le collaborazioni di “non c’è fretta”

L’album è impreziosito da diversi featuring che testimoniano la stima di cui Nico Arezzo gode nella nuova scena indipendente italiana. Tra gli ospiti figurano Lauryyn, Anna Castiglia, Laurino e Ugo Crepa.

Di seguito la tracklist completa di Non c’è fretta:

  1. Intro
  2. Non c’è fretta feat. Lauryyn
  3. Sempri ‘a stissa feat. Anna Castiglia
  4. Da Dio
  5. Sancu
  6. Vorrei mi offrissi la colazione feat. Laurino
  7. Terapia d’urlo feat. BBB
  8. Manifestami feat. Ugo Crepa
  9. Senza paura
  10. Anche Eugenio piange
  11. Come sai fare tu
  12. ‘U pisci spada
  13. Corpo legno – Live nella Baita di Moccone

Minchia che Tour 2026: le date

In concomitanza con l’annuncio del disco, sono state svelate le prime date del MINCHIA CHE TOUR 2026, prodotto da OTR Live. Il viaggio live di Nico Arezzo partirà a marzo e toccherà i principali club della penisola. I biglietti sono già disponibili sui circuiti abituali.

Ecco il calendario aggiornato:

  • 12 marzo – MILANO @ Arci Bellezza
  • 13 marzo – TORINO @ Magazzino sul Po
  • 19 marzo – BOLOGNA @ Locomotiv Club
  • 20 marzo – ROMA @ Largo Venue
  • 21 marzo – CONVERSANO (BA) @ Casa delle Arti
  • 3 aprile – PALERMO @ I Candelai
  • 4 aprile – CATANIA @ ZŌ
  • 6 aprile – RAGUSA @ BAM
  • 10 aprile – RENDE (CS) @ Mood Social Club

 

Cerca su A.M.I.