Nico Arezzo, guida all’ascolto delle canzoni del suo primo album, “Non c’è mare”, un disco di cantautorato mai banale

Non c’è mare è il titolo del primo album di uno dei giovani cantautori più interessanti e dalla scrittura originale quanto diretta dell’attuale panorama musicale italiano… Nico Arezzo.

La carriera di Nico lo ha visto debuttare ancora minorenne con Volo, brano che gli ha permesso di vincere la sezione giovani del Festival Show. In s seguito ha sfiorato l’ingresso a Sanremo Giovani con Gorilla e quello a X Factor.

Dal 2021 al 2024 ha pubblicato sei singoli in cui la scrittura ha raggiunto la “definitiva” maturazione. Ora tutti questi brani, insieme ad altri inediti, danno vita all’album Non c’è mare, fuori per Artist First dal 17 maggio 2024.

13 canzoni, scritte e prodotto da Nico Arezzo, frutto di anni di sperimentazione sia sul palco che nella vita.

In Non c’è mare incontriamo le esperienze di vita quotidiana che danno spazio ad un excursus più profondo e malinconico, mostrandoci come da una cosa piccolissima, ad esempio uno “Spazzolino”, si possa far viaggiare l’immaginazione per scoprirci dentro un milione di altre cose.

Di seguito la tracklist e i featuring presenti nel disco:

Teste di nicchia Fossi nato gemelli Spazzolino feat. Emma Nolde Goccia goccia Casa nuova Tutto va come viene Ho cambiato forma Ti voglio bere Di dove sei feat. Pr0ve Vicoli di sale Zigomi feat. Davide Shorty Non c’è mare feat. Moregrè Nicareddu (Live at Cava Gonfalone)

Ecco come il cantautore racconta questo progetto:

“Dovessi scomparire, sono sicuro che chiunque riuscirebbe a conoscermi tramite questo album. Non ci sono giochini dietro, strategie, tutti i featuring e i collaboratori attorno al disco sono miei amici. ‘Non c’è mare’ è distanza e anche uno stupidissimo gioco di parole. Inizia da Bologna e finisce in Sicilia. Dal bere fuori con i picciotti, alla tipa che odia i bilancia, ad una relazione in bilico su di uno spazzolino, alle scelte sbagliate, al comprare casa, al sesso, al comunicare, al non capirsi, alla lacrima, agli zigomi, al mare, a casa.“

Il suono caldo e funky di Nico Arezzo non racchiude solo la spensieratezza dei suoi anni ma anche il silenzio e la distanza dal mare, la sua casa, che riesce a riscoprire alla fine del suo viaggio, nel posto da cui è partito.

Forse per questo Nico ci ha tenuto a registrare le tracce di questi brani in Sicilia, chiamando al suo fianco musicisti e amici provenienti da tutta Italia, per farli convergere nel posto del suo cuore.

Cliccate in basso su continua per scoprire le canzoni dell’album traccia dopo traccia.