3 Dicembre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
3 Dicembre 2025

Nico Arezzo pubblica “SANCU” e annuncia il Minchia Che Tour 2026

Un nuovo capitolo tra istinto, ricerca e radici siciliane

News di All Music Italia
Nico Arezzo presenta il nuovo singolo SANCU
Condividi su:

Dopo un anno vissuto tra palchi affollati, ricerca sonora e nuove traiettorie artistiche, Nico Arezzo è tornato con un capitolo che segna un passo ulteriore nella sua evoluzione: il nuovo singolo SANCU, pubblicato il 28 novembre per Take Away Studios / Artist First.

Un brano viscerale, istintivo, che porta con sé anche l’annuncio del Minchia Che Tour 2026, la nuova tournée che da marzo attraverserà l’Italia.

Nato nel 1998, Nico Arezzo ha costruito il proprio percorso con un approccio totale alla musica: raccoglitore di cavi, tecnico luci, fonico, batterista, cantautore, produttore e arrangiatore. Una formazione che si riflette nella cura artigianale delle sue produzioni.

Nel 2017 vince FestivalShow all’Arena di Verona e rientra tra i primi cinque Under di X Factor. Nel 2019 arriva a Sanremo Giovani, mentre nel 2024 è tra i vincitori di Musicultura e apre tre date del tour mondiale di Laura Pausini. Nel 2025 riceve il Premio Bindi New Generation e porta in tutta Italia il suo primo disco Non c’è mare con due tour completamente indipendenti.

“SANCU”: tra istinto, corpo e visioni ancestrali

Dopo il buon riscontro dell’album Non c’è mare e le 50 date del Non C’è Tour, Nico Arezzo prosegue il suo percorso verso una scrittura sempre più personale. SANCU nasce dal conflitto primordiale tra attrazione e difesa, tra desiderio e paura, tra ciò che ci avvicina e ciò che ci fa tremare. Il sangue diventa metafora di vita, vulnerabilità, riconoscimento reciproco.

La produzione fonde richiami siciliani con sonorità orientali, percussioni ancestrali e un’elettronica che scolpisce un paesaggio emotivo sospeso: un rituale sonoro dove i linguaggi si intrecciano e creano una geografia nuova, sensuale e magnetica. Un brano che non racconta soltanto, ma avvolge.

“Sancu è sangue, in tutte le sue forme, ma ne racconta una in particolare. Lei. È un animale che respira, una nenia che nessuno riesce davvero ad ascoltare e che lascia un sapore nuovo, che riconosci subito”, racconta l’artista.

Il “Minchia Che Tour 2026”

Dopo un 2025 che lo ha visto protagonista anche come apertura delle date teatrali di Carmen Consoli (Teatro Regio di Parma, Politeama di Palermo e Metropolitan di Catania), Nico Arezzo torna sui palchi con un tour che promette intimità, energia e un contatto diretto con il pubblico. La tournée, prodotta da OTR Live, partirà a marzo.

Date confermate:

  • 12 marzo – Milano @ ARCI Bellezza
  • 13 marzo – Torino @ Magazzino sul Po
  • 19 marzo – Bologna @ Locomotiv Club
  • 20 marzo – Roma @ Largo Venue
  • 21 marzo – Conversano (BA) @ Casa delle Arti
  • 3 aprile – Palermo @ I Candelai
  • 4 aprile – Catania @ Zō
  • 6 aprile – Ragusa @ BAM
  • 10 aprile – Rende (CS) @ Mood Social Club



Vuoi dire la tua su questa notizia? Seguici e commenta sui nostri profili social

Facebook
X
Threads
Instagram

All Music Italia

Articoli più letti

Classifica degli inediti di X Factor 2025 con i dati Spotify e la crescita dei concorrenti su Instagram 1

X Factor 2025 Inediti e social: chi sta davvero vincendo questa edizione?
Alcuni degli esclusi dal Festival di Sanremo 2026 tra Big, ex talent e cantautori 2

Sanremo 2026: dopo i 30 big in gara la carica degli oltre 200 esclusi dal Festival
TOMASI da X Factor tra gli iscritti ad Area Sanremo 2025 3

TOMASI, appena eliminato da X Factor, tra gli iscritti ad Area Sanremo 2025: una corsa lampo e i dubbi sul ‘tutto e subito’
area sanremo 2025 iscritti 4

Area Sanremo 2025: quasi 450 iscritti tra ex talent, case discografiche e una carica di emergenti
Amici 25 – debutto inediti su Spotify 5

Amici 25: Angie guida il debutto degli inediti, ma nessuno entra in Top 200. Numeri bassi e confronto impietoso con le ultime edizioni
Gli otto talenti di Amici 2025 con i loro inediti 6

Amici 25, le pagelle dei primi inediti. L'inspiegabile Opi, il rischio emulazione, Blanco che aleggia nell'aria
album italiani in uscita 2025 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Damiano David The First Time testo significato traduzione 8

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Delia Buglisi canta il suo inedito “Sicilia Bedda” a X Factor 2025, primo brano in dialetto siciliano nello show. 9

X Factor 2025: "Sicilia Bedda" è la dichiarazione di amore di Delia, un brano per chi va e chi resta
Sanremo Giovani 2025 – quarta puntata 10

Sanremo Giovani 2025, quarta serata: altri sei artisti, ecco chi sono gli ultimi a passare il turno e un ritiro a sorpresa

Cerca su A.M.I.