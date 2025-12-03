Nico Arezzo pubblica “SANCU” e annuncia il Minchia Che Tour 2026

Dopo un anno vissuto tra palchi affollati, ricerca sonora e nuove traiettorie artistiche, Nico Arezzo è tornato con un capitolo che segna un passo ulteriore nella sua evoluzione: il nuovo singolo SANCU, pubblicato il 28 novembre per Take Away Studios / Artist First.

Un brano viscerale, istintivo, che porta con sé anche l’annuncio del Minchia Che Tour 2026, la nuova tournée che da marzo attraverserà l’Italia.

Nato nel 1998, Nico Arezzo ha costruito il proprio percorso con un approccio totale alla musica: raccoglitore di cavi, tecnico luci, fonico, batterista, cantautore, produttore e arrangiatore. Una formazione che si riflette nella cura artigianale delle sue produzioni.

Nel 2017 vince FestivalShow all’Arena di Verona e rientra tra i primi cinque Under di X Factor. Nel 2019 arriva a Sanremo Giovani, mentre nel 2024 è tra i vincitori di Musicultura e apre tre date del tour mondiale di Laura Pausini. Nel 2025 riceve il Premio Bindi New Generation e porta in tutta Italia il suo primo disco Non c’è mare con due tour completamente indipendenti.

“SANCU”: tra istinto, corpo e visioni ancestrali

Dopo il buon riscontro dell’album Non c’è mare e le 50 date del Non C’è Tour, Nico Arezzo prosegue il suo percorso verso una scrittura sempre più personale. SANCU nasce dal conflitto primordiale tra attrazione e difesa, tra desiderio e paura, tra ciò che ci avvicina e ciò che ci fa tremare. Il sangue diventa metafora di vita, vulnerabilità, riconoscimento reciproco.

La produzione fonde richiami siciliani con sonorità orientali, percussioni ancestrali e un’elettronica che scolpisce un paesaggio emotivo sospeso: un rituale sonoro dove i linguaggi si intrecciano e creano una geografia nuova, sensuale e magnetica. Un brano che non racconta soltanto, ma avvolge.

“Sancu è sangue, in tutte le sue forme, ma ne racconta una in particolare. Lei. È un animale che respira, una nenia che nessuno riesce davvero ad ascoltare e che lascia un sapore nuovo, che riconosci subito”, racconta l’artista.

Il “Minchia Che Tour 2026”

Dopo un 2025 che lo ha visto protagonista anche come apertura delle date teatrali di Carmen Consoli (Teatro Regio di Parma, Politeama di Palermo e Metropolitan di Catania), Nico Arezzo torna sui palchi con un tour che promette intimità, energia e un contatto diretto con il pubblico. La tournée, prodotta da OTR Live, partirà a marzo.

Date confermate:

12 marzo – Milano @ ARCI Bellezza

13 marzo – Torino @ Magazzino sul Po

19 marzo – Bologna @ Locomotiv Club

20 marzo – Roma @ Largo Venue

21 marzo – Conversano (BA) @ Casa delle Arti

3 aprile – Palermo @ I Candelai

4 aprile – Catania @ Zō

6 aprile – Ragusa @ BAM

10 aprile – Rende (CS) @ Mood Social Club






