Nico Arezzo, dopo Musicultura 2024 e l’album d’esordio, arriva il nuovo singolo “anche eugenio piange”

Dopo essere stato tra i vincitori di Musicultura 2024 con i brani Spazzolino e Nicareddu aver pubblicato il suo album d’esordio Non c’è mare lo scorso maggio e aver aperto le tre date messinesi del tour di Laura Pausini, Nico Arezzo torna con il nuovo singolo anche eugenio piange (Artist First), in uscita venerdì 13 dicembre su tutte le piattaforme digitali.

anche eugenio piange è un brano che parla del lusso dell’emozione, dedicato ad un amico dell’artista che vede piangere per la prima volta, attraverso la sua penna intima e accogliente unita al suono caldo e delicato della musica.

Nico Arezzo racconta: «Eugenio è un mio amico e lui sulle cose ci fuma sopra, che sia per gioco o per paura di vederle nitide, lo sa lui. La scienza dice che “solo gli esseri umani producono lacrime come mezzo di espressione emotiva”, chissà per quale motivo».

«Eugenio, per quanto potesse impegnarsi, non ne produceva. Questo lo avvicinava molto più alle scimmie che agli esseri umani e, per quanto mi divertisse, non riuscivo a spiegarmelo. Lo invidiavo. Pensavo le nascondesse ma mi veniva difficile proprio immaginare il suo volto. Lo invidiavo e sentivo le mie lacrime ancora più fragili».

«Un giorno, fumando, gli succede. Mi racconta di un fiume. Volevo semplicemente dedicargli un brano, sfogarmi con lui e ricordarmi che produrre lacrime come mezzo di espressione emotiva è un lusso che sarebbe stupido non sfruttare».

Con questo nuovo brano, quindi, Nico Arezzo promette di segnare un ulteriore passo in avanti nella sua crescita artistica, pronto a farci emozionare ancora.