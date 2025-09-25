25 Settembre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
25 Settembre 2025

Dopo l’album “Non c’è mare” e le aperture per Laura Pausini, Nico Arezzo torna con “Da Dio”

Il cantautore siciliano torna con un brano intimo e personale

News di All Music Italia
Nico Arezzo presenta il nuovo singolo ’Da Dio in uscita il 26 settembre
Condividi su:

Nico Arezzo Da Dio testo e significato del nuovo singolo del cantautore siciliano, fuori dal 26 settembre per Artist First. Questo brano segna un nuovo capitolo nel percorso dell’artista dopo la pubblicazione dell’album d’esordio Non c’è mare.

Classe 1998, Nico Arezzo cresce in Sicilia tra strumenti, palchi e prime esperienze come fonico, batterista e tecnico luci, fino a scoprire la sua vera vocazione: il cantautorato.

Il 2017 segna una svolta con la vittoria al FestivalShow e la partecipazione a X Factor. Nel 2019 entra tra i finalisti di Sanremo Giovani con il singolo Volo. Seguono i brani Gorilla, Polline, Il mio vero nome, Fossi nato gemelli e Casa nuova.

Nel 2024 conquista il pubblico e la critica a Musicultura con Spazzolino e Nicareddu, e pubblica il suo primo album Non c’è mare, uscito a maggio e portato in tour per tutta l’estate. Sempre nel 2024 apre le tre date siciliane del tour di Laura Pausini a Messina.

nico arezzo da dio copertina

nico arezzo – Il significato di Da Dio

’Da Dio non è un addio definitivo, ma una consapevolezza: il legame cambia, si trasforma, e spesso diventa irriconoscibile. È una carezza che si nasconde dietro un gioco di parole, per non affrontarne fino in fondo le conseguenze.

Nico Arezzo lo racconta così: “Non è addio, ma ci somiglia. Si nasconde dietro un gioco di parole solo per non affrontarne le conseguenze. Vuole essere carezza, sempre. È anche la speranza che “da dio” sia come starai tu, domani“.

La produzione, registrata negli studi Fonoprint di Bologna, mette in risalto un linguaggio intimo e personale. Dopo la seconda strofa il brano si apre a nuove dinamiche sonore, mantenendo però l’intimità di un addio che nessuno ha il coraggio di pronunciare.

Testo di Da Dio

(Testo completo disponibile all’uscita ufficiale del brano il 26 settembre)

 

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Levante Niente da dire nuovo singolo 2025 1

Levante: "Niente da dire", un brano che trasforma il silenzio in voce e vulnerabilità in forza
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Giorgio Campagnoli, cantautore bolognese in arte Tellynonpiangere 3

X Factor 2025: chi è Tellynonpiangere? La storia di Giorgio Campagnoli e l’audizione con "Sui muri"
Rose Villain live all’Unipol Forum di Milano per il Radio Trilogy Tour 2025 4

Rose Villain, live per la prima volta al Forum di Assago, presente il singolo "Bollicine"
Laura Pausini ritorna con La mia storia tra le dita, cover di Grignani 5

Warner Chappell: "la versione di Laura Pausini de La mia storia tra le dita è stata realizzata con tutte le autorizzazioni"
Giorgia, Fabrizio Moro, Francesca Michielin e Senza Cri protagonisti del New Music Friday del 19 settembre 2025 6

Pagelle nuovi singoli 19 settembre 2025: Giorgia incanta, Senza Cri troppo artefatta, Michielin continua il suo viaggio
album italiani in uscita 2025 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
New Music Friday 26 settembre – Radio Date settimana 39 tutti i singoli 8

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 26 settembre 2025
Annalisa Ma io sono fuoco tracklist 9

Annalisa, “Ma io sono fuoco”: svelata la tracklist dell'album. All'interno due featuring
Luk3 presenta il nuovo singolo L’ultimo ballo 10

"L’ultimo ballo" è il primo tassello del nuovo capitolo discografico di Luk3 dopo Amici

Cerca su A.M.I.