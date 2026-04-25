La finale di Canzonissima 2026, in onda sabato 25 aprile su Rai 1, chiude il programma con i concorrenti che tornano a cantare i propri brani. Se non le avete ancora lette, qui trovate le pagelle della quinta puntata.

Nota: i voti esprimono una valutazione sul connubio canzone + interprete + resa televisiva, non sull’artista in senso assoluto.

Le pagelle della finale di Canzonissima 2026

IRENE GRANDI – BRUCI LA CITTÀ

Irene Grandi ripropone il brano che nel 2007 Pippo Baudo scartò dal Festival di Sanremo e che poi trovò il grande successo estivo vincendo il Festivalbar. Firma il pezzo Francesco Bianconi dei Baustelle.

Questa versione con orchestra in studio perde un po’ in potenza rispetto alla versione radio e Irene ha qualche imprecisione. In ogni caso gran pezzo.

Voto: 6 e mezzo

ENRICO RUGGERI – PETER PAN

Un grande brano di Ruggeri che pesca nell’immaginario emotivo di Peter Pan ma in chiave onirica e rock. Una canzone che a nostro avviso merita di essere riscoperto assolutamente.

Ruggeri lo interpreta come se fosse la prima volta con quel refrain irresistibile del ritornello e quel piglio rock innato anche se, anche in questo caso, l’orchestra sembra non fare da appoggio perfetto alla voce.

Voto: 7

JALISSE – FIUMI DI PAROLE

La canzone dello scandalo. Quella con cui i Jalisse vinsero Sanremo e iniziarono un lungo esilio assurdo.

Siamo tra quelli che non compresero totalmente quella vittoria visto che in gara c’erano canzoni come E dimmi che non vuoi morire di Patty Pravo e Sei tu di Syria. Ma Sanremo riserva da sempre anche queste sorprese.

Il pezzo, va detto, non è invecchiato col tempo rispetto ad altri. Rimane un classico e qui, al contrario delle due esibizioni precedenti, l’orchestra gli dona quel piglio ritmato in più. Sempre brava Alessandra nonostante qualche evidente problema tecnico.

Voto: 8

FAUSTO LEALI – MI MANCHI

Fausto Leali canta per la terza volta un suo brano e ancora volta è un classico davvero importante da riscoprire. Voce sempre al top.

Voto: 7 e mezzo

MALIKA AYANE – SENZA FARE SUL SERIO

Una delle canzoni più riuscite della discografia di Malika Ayane che scorre su note frenetiche composte da Edwyn Roberts. Lei precisa, ironica e ancora pronta a mettesi in gioco.

Voto: 8

RICCARDO COCCIANTE – MARGHERITA

La vera canzonissima della serata. Un brano legato indissolubilmente alla vocalità del suo autore, come quasi tutti i successi di Cocciante.

50 anni fa Margherita conquistava tutti con quell’intensità, quello strazio dell’anima che ti entra dentro e sa raccontare perfettamente, con note e parole, una figura che va oltre l’amore, un riferimento nella propria vita.

È una versione un poì più soft di quella a cui siamo abituati, meno efficace, ma Riccardo Cocciante non è cambiato nell’anima rispetto all’uscita di questa canzone. E si sente. Sublime.

Voto: 9 e mezzo

Articolo in aggiornamento