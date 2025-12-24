Gigi D’Alessio Palasport 2026: nuove date a Torino, Milano e Bari

Dopo un 2025 da record, Gigi D’Alessio torna protagonista dal vivo nel 2026 con “Gigi Palasport”, la nuova tournée nei principali palazzetti italiani. Il calendario continua ad allungarsi tra raddoppi e nuove aggiunte: arrivano nuove date a Torino e Milano e una terza data a Bari.

Gigi Palasport 2026: raddoppi a Torino e Milano, nuova data a Bari

Il tour partirà con una doppia apertura al Palazzo dello Sport di Roma il 17 e 18 marzo, prima di attraversare l’Italia da Nord a Sud. Il calendario si arricchisce con il raddoppio di Torino (26 marzo all’Inalpi Arena, accanto alla data già annunciata del 25) e con una nuova data a Milano il 31 marzo, che si aggiunge al live dell’1° aprile all’Unipol Forum. A Bari, dopo le date del 20 e 21 marzo, arriva anche il nuovo appuntamento del 15 aprile al PalaFlorio.

I biglietti per i nuovi concerti sono disponibili dalle ore 16:00 di oggi su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Un tour che ripercorre oltre trent’anni di carriera

“Gigi Palasport” segue il successo del tour estivo che ha fatto registrare sold out in tutta Italia, incluso il doppio tutto esaurito allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli davanti a oltre 100.000 spettatori e la prima volta sul palco del Circo Massimo di Roma. La tournée ripercorre oltre trent’anni di carriera, fino alle canzoni del disco Nuje (GGD Edizioni Srl/Columbia Records/Sony Music).

Dopo la tranche nei palazzetti, Gigi D’Alessio sarà inoltre sul palco con dieci serate alla Reggia di Caserta, in Piazza Carlo di Borbone.

Gigi Palasport 2026: tutte le date (calendario in aggiornamento)

17 marzo – ROMA – Palazzo dello Sport

18 marzo – ROMA – Palazzo dello Sport

20 marzo – BARI – PalaFlorio

21 marzo – BARI – PalaFlorio

23 marzo – FIRENZE – Nelson Mandela Forum

25 marzo – TORINO – Inalpi Arena

26 marzo – TORINO – Inalpi Arena – Nuova data

31 marzo – MILANO – Unipol Forum – Nuova data

1° aprile – MILANO – Unipol Forum

11 aprile – PADOVA – Kioene Arena

15 aprile – BARI – PalaFlorio – Nuova data

17 aprile – ANCONA – PalaPrometeo

18 aprile – BOLOGNA – Unipol Arena

24 aprile – MESSINA – PalaRescifina

25 aprile – MESSINA – PalaRescifina

8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 e 21 giugno – CASERTA – Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone

