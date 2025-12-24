24 Dicembre 2025
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
Condividi su:
24 Dicembre 2025

Gigi D’Alessio Palasport 2026: nuove date a Torino, Milano e Bari

Il tour nei palazzetti si arricchisce con raddoppi e nuovi appuntamenti: tutte le date e info biglietti.

Tour di Oriana Meo
Gigi D’Alessio Palasport 2026: nuove date e biglietti
Condividi su:

Dopo un 2025 da record, Gigi D’Alessio torna protagonista dal vivo nel 2026 con “Gigi Palasport”, la nuova tournée nei principali palazzetti italiani. Il calendario continua ad allungarsi tra raddoppi e nuove aggiunte: arrivano nuove date a Torino e Milano e una terza data a Bari.

Gigi Palasport 2026: raddoppi a Torino e Milano, nuova data a Bari

Il tour partirà con una doppia apertura al Palazzo dello Sport di Roma il 17 e 18 marzo, prima di attraversare l’Italia da Nord a Sud. Il calendario si arricchisce con il raddoppio di Torino (26 marzo all’Inalpi Arena, accanto alla data già annunciata del 25) e con una nuova data a Milano il 31 marzo, che si aggiunge al live dell’1° aprile all’Unipol Forum. A Bari, dopo le date del 20 e 21 marzo, arriva anche il nuovo appuntamento del 15 aprile al PalaFlorio.

I biglietti per i nuovi concerti sono disponibili dalle ore 16:00 di oggi su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Un tour che ripercorre oltre trent’anni di carriera

“Gigi Palasport” segue il successo del tour estivo che ha fatto registrare sold out in tutta Italia, incluso il doppio tutto esaurito allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli davanti a oltre 100.000 spettatori e la prima volta sul palco del Circo Massimo di Roma. La tournée ripercorre oltre trent’anni di carriera, fino alle canzoni del disco Nuje (GGD Edizioni Srl/Columbia Records/Sony Music).

Dopo la tranche nei palazzetti, Gigi D’Alessio sarà inoltre sul palco con dieci serate alla Reggia di Caserta, in Piazza Carlo di Borbone.

Gigi Palasport 2026: tutte le date (calendario in aggiornamento)

  • 17 marzo – ROMA – Palazzo dello Sport
  • 18 marzo – ROMA – Palazzo dello Sport
  • 20 marzo – BARI – PalaFlorio
  • 21 marzo – BARI – PalaFlorio
  • 23 marzo – FIRENZE – Nelson Mandela Forum
  • 25 marzo – TORINO – Inalpi Arena
  • 26 marzo – TORINO – Inalpi Arena – Nuova data
  • 31 marzo – MILANO – Unipol Forum – Nuova data
  • 1° aprile – MILANO – Unipol Forum
  • 11 aprile – PADOVA – Kioene Arena
  • 15 aprile – BARI – PalaFlorio – Nuova data
  • 17 aprile – ANCONA – PalaPrometeo
  • 18 aprile – BOLOGNA – Unipol Arena
  • 24 aprile – MESSINA – PalaRescifina
  • 25 aprile – MESSINA – PalaRescifina
  • 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 e 21 giugno – CASERTA – Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI





gigi d'alessio nuove date

All Music Italia

Articoli più letti

Marco Mengoni Coming Home Radio 1

Marco Mengoni: il brano Coming Home arriva in radio per il suo compleanno
Capodanno Rai 2025 2026 a Catanzaro con Marco Liorni alla guida de L’anno che verrà 2

Il Capodanno 2025/2026 di Rai 1 a Catanzaro: “L’anno che verrà” punta su un cast molto sanremese
Logo ufficiale di Capodanno in Musica 2025, evento di Canale 5 in diretta da Bari 3

Capodanno in Musica 2025 a Bari: il cast da Raf a Gigi D'Alessio, da Eddie Brock a Sarah Toscano
Damiano David The First Time testo significato traduzione 4

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
album italiani in uscita 2025 5

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Amici 25 pagelle tredicesima puntata 21 dicembre 6

Amici 2025, le pagelle della tredicesima puntata: l'emozione ha finalmente la voce di Valentina
Mietta Per avere me copertina del nuovo singolo 7

Mietta torna con “Per avere me”, una canzone che parla di errori, scelte e rinascite
Delia X Factor 2025 canta Sicilia Bedda – testo e traduzione 8

X Factor 2025 Delia canta Sicilia Bedda, il significato e la traduzione del brano
New Music Friday 26 dicembre: singoli più attesi settimana 52/2025 9

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 26 dicembre 2025
Mr. Rain durante l’intervista su Casa in fiamme per All Music Italia 10

Mr. Rain videointervista, "Ora pubblico quando mi va. Carlo Conti ha sentito il brano per Sanremo ma era tardi"

Cerca su A.M.I.