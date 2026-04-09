Michele Bravi, Genitore 3: testo e significato del nuovo singolo in uscita venerdì 10 aprile. Il brano, che anticipa l’album Commedia Musicale (in arrivo il 17 aprile), esplora il desiderio di paternità attraverso un dialogo immaginario con un figlio non ancora nato, affrontando le incertezze di una generazione sospesa tra scelte private e un clima sociale complesso.
Il nuovo pezzo (Daleth under exclusive license to M.A.S.T./Believe) è stato scritto dallo stesso artista insieme a Rondine, che firma anche la musica con Vincenzo Centrella. Si tratta del terzo estratto dal nuovo progetto discografico, un album di 11 tracce descritto come un viaggio psichedelico e sinfonico con gli arrangiamenti di Alterisio Paoletti, che consolida il percorso inaugurato al Festival di Sanremo con Prima o poi.
Il significato di “Genitore 3”
La canzone apre uno spiraglio intimo su una delle domande più temute dell’età adulta: “È giusto che io pensi a un figlio?”. Michele Bravi sceglie di non dare una risposta definitiva, ma affida all’ascoltatore il compito di cercarla. Da questo punto di incertezza prende forma uno sguardo sul mondo fatto di lucidità e speranza, pur riconoscendo le difficoltà del presente.
Il significato del brano risiede nell’accettazione della complessità del ruolo genitoriale, un mestiere che non si impara dai manuali ma si improvvisa, vivendo e sbagliando. Un’indagine emotiva che si inserisce nella traiettoria del nuovo album, concepito come colonna sonora di una quotidianità buffa, goffa e attraversata da continue contraddizioni.
Michele Bravi, Genitore 3: testo
Il testo del brano sarà inserito appena disponibile.
Michele Bravi live: instore e Commedia Musicale Tour
L’uscita dell’album sarà accompagnata da una serie di appuntamenti instore. Queste le date:
- 20 aprile – Milano – Mondadori Duomo, ore 17.30
- 21 aprile – Bologna – SEMM, ore 14.30
- 21 aprile – Firenze – Galleria del Disco, ore 18.00
- 22 aprile – Roma – Mondadori Galleria Alberto Sordi, ore 17.30
- 24 aprile – Napoli – Mondadori Galleria Umberto, ore 15.00
Sul fronte live, il Commedia Musicale Tour prodotto da Vivo Concerti debutterà il 19 maggio al Teatro del Parco di Mestre (data zero già sold out), con anteprime speciali il 22 maggio all’Auditorium Fondazione Cariplo di Milano e il 24 maggio al Teatro Olimpico di Roma.