Sarafine si prepara a portare in tour estivo Questo è il nostro show. Il calendario 2026 si aggiorna con nuove date tra giugno e settembre, mentre l’articolo viene refreshato a ridosso della partenza del live per raccogliere date, biglietti e scaletta del concerto.
Sarafine concerti 2026: date del tour estivo
I concerti 2026 di Sarafine entrano nella fase estiva. Il tour partirà il 1 giugno da Cervia e proseguirà fino a settembre, con nuove date aggiunte a Rende, Roma, Palagianello e Milano.
Il calendario aggiorna l’asset tour già online, senza aprire un nuovo articolo: l’obiettivo è accompagnare la partenza del live, mantenendo insieme date, biglietti e scaletta.
- 01/06 – Rock Planet – Cervia (RA)
- 10/06 – Sherwood Festival – Padova
- 19/06 – Mood Summer – Rende (CS) – nuova data
- 20/06 – Arci Roma Incontra Il Mondo – Roma – nuova data
- 03/07 – Sherocco Festival – Ostuni (BR)
- 16/07 – Flowers Festival – Collegno (TO)
- 24/07 – Riverock Festival – Assisi (PG)
- 25/07 – Musicastrada Festival – Montopoli (PI)
- 01/08 – Lilith Festival – Genova
- 07/08 – Festa di Radio Onda D’Urto – Brescia
- 09/08 – Confini Fest – Corsano (LE)
- 12/08 – Terraróss Fest – Palagianello (TA) – nuova data
- 27/08 – Ama Music Festival – Bassano del Grappa (VI)
- 11/09 – Magnolia Estate – Milano – nuova data
Il tour estivo di Sarafine
Il tour estivo arriva dopo i live di Questo è il nostro show, spettacolo con cui Sarafine ha portato sul palco una forma più ampia rispetto al concerto tradizionale.
La dimensione elettronica resta centrale, ma viene affiancata da danza, visual, cambi scenici e momenti performativi. Nei concerti già realizzati, il collettivo Le Edera ha avuto un ruolo importante nella costruzione fisica dello show.
Dentro questa fase rientra anche Potevamo fare schifo insieme, singolo uscito il 27 marzo e già presentato dal vivo nei concerti di Milano e Roma.
La scaletta di Questo è il nostro show
La scaletta del tour estivo 2026 non è stata ancora comunicata ufficialmente per tutte le date. Quella riportata di seguito è la scaletta eseguita durante il live di Questo è il nostro show raccontato in questo articolo.
L’articolo verrà aggiornato dopo la prima data del tour estivo, se ci saranno variazioni nella setlist.
- Intro – Non ce la farai mai
- Intro #2 – Lacrime mie o lacrime tue
- Carmina Burana
- Control Freak
- Caua
- Potevamo fare schifo insieme
- Malati di gioia
- Scrolla
- Belle figghiole con Alessandro Malerba
- Intro + Un trauma è per sempre
- Easy Easy
- Brunori
- Riturnella
- Tipa da rave
- Discoteca futurista con Il Solito Dandy
- LRDM
- Lu rusciu de lu mare
- Rave con Ciauru
Il percorso live di Sarafine
Sarafine, progetto artistico di Sara Sorrenti, ha vinto X Factor 2023 con Malati di gioia. Dopo il talent ha lavorato soprattutto sulla costruzione di una dimensione live riconoscibile.
Nei concerti il suo repertorio elettronico viene attraversato da elementi visivi e corporei, con un’idea di palco che punta più sulla relazione con il pubblico che sulla semplice esecuzione dei brani.
Biglietti e prevendite per il tour di Sarafine
I biglietti per le date del tour estivo di Sarafine sono disponibili sui circuiti ufficiali di prevendita.
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