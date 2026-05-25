Sarafine si prepara a portare in tour estivo Questo è il nostro show. Il calendario 2026 si aggiorna con nuove date tra giugno e settembre, mentre l’articolo viene refreshato a ridosso della partenza del live per raccogliere date, biglietti e scaletta del concerto.

Sarafine concerti 2026: date del tour estivo

I concerti 2026 di Sarafine entrano nella fase estiva. Il tour partirà il 1 giugno da Cervia e proseguirà fino a settembre, con nuove date aggiunte a Rende, Roma, Palagianello e Milano.

Il calendario aggiorna l’asset tour già online, senza aprire un nuovo articolo: l’obiettivo è accompagnare la partenza del live, mantenendo insieme date, biglietti e scaletta.

01/06 – Rock Planet – Cervia (RA)

10/06 – Sherwood Festival – Padova

19/06 – Mood Summer – Rende (CS) – nuova data

20/06 – Arci Roma Incontra Il Mondo – Roma – nuova data

03/07 – Sherocco Festival – Ostuni (BR)

16/07 – Flowers Festival – Collegno (TO)

24/07 – Riverock Festival – Assisi (PG)

25/07 – Musicastrada Festival – Montopoli (PI)

01/08 – Lilith Festival – Genova

07/08 – Festa di Radio Onda D’Urto – Brescia

09/08 – Confini Fest – Corsano (LE)

12/08 – Terraróss Fest – Palagianello (TA) – nuova data

27/08 – Ama Music Festival – Bassano del Grappa (VI)

11/09 – Magnolia Estate – Milano – nuova data

Il tour estivo di Sarafine

Il tour estivo arriva dopo i live di Questo è il nostro show, spettacolo con cui Sarafine ha portato sul palco una forma più ampia rispetto al concerto tradizionale.

La dimensione elettronica resta centrale, ma viene affiancata da danza, visual, cambi scenici e momenti performativi. Nei concerti già realizzati, il collettivo Le Edera ha avuto un ruolo importante nella costruzione fisica dello show.

Dentro questa fase rientra anche Potevamo fare schifo insieme, singolo uscito il 27 marzo e già presentato dal vivo nei concerti di Milano e Roma.

La scaletta di Questo è il nostro show

La scaletta del tour estivo 2026 non è stata ancora comunicata ufficialmente per tutte le date. Quella riportata di seguito è la scaletta eseguita durante il live di Questo è il nostro show raccontato in questo articolo.

L’articolo verrà aggiornato dopo la prima data del tour estivo, se ci saranno variazioni nella setlist.

Intro – Non ce la farai mai

Intro #2 – Lacrime mie o lacrime tue

Carmina Burana

Control Freak

Caua

Potevamo fare schifo insieme

Malati di gioia

Scrolla

Belle figghiole con Alessandro Malerba

Intro + Un trauma è per sempre

Easy Easy

Brunori

Riturnella

Tipa da rave

Discoteca futurista con Il Solito Dandy

LRDM

Lu rusciu de lu mare

Rave con Ciauru

Il percorso live di Sarafine

Sarafine, progetto artistico di Sara Sorrenti, ha vinto X Factor 2023 con Malati di gioia. Dopo il talent ha lavorato soprattutto sulla costruzione di una dimensione live riconoscibile.

Nei concerti il suo repertorio elettronico viene attraversato da elementi visivi e corporei, con un’idea di palco che punta più sulla relazione con il pubblico che sulla semplice esecuzione dei brani.

Biglietti e prevendite per il tour di Sarafine

I biglietti per le date del tour estivo di Sarafine sono disponibili sui circuiti ufficiali di prevendita.

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