13 Maggio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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13 Maggio 2026

Venerus torna dal vivo nell’estate 2026: le prime tappe già confermate

Dopo il tour nei club, Venerus aggiunge nuove date estive nei festival italiani tra giugno e agosto 2026.

Tour di Oriana Meo
Venerus sul palco durante un live del tour estivo 2026
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Venerus torna dal vivo nell’estate 2026 con una nuova serie di concerti nei festival italiani. Dopo le date nei club di SPERIAMO – IL TOUR 2026, l’artista milanese ha annunciato i primi appuntamenti estivi del tour, con tappe tra Piemonte, Puglia, Abruzzo e Trentino. Un calendario destinato ad ampliarsi nelle prossime settimane.

Le nuove date porteranno sul palco i brani dell’ultimo album insieme ai pezzi che negli ultimi anni hanno definito il percorso musicale di Venerus, tra soul, elettronica e scrittura cantautorale.

Venerus concerti 2026: date del tour

  • 5 giugno 2026 – Atipico Festival – Savigliano (CN)
  • 21 giugno 2026 – Albe in Controluce – Riccione (RN)
  • 11 luglio 2026 – Let’s Festival – Castelfranco di Sotto (PI)
  • 18 luglio 2026 – Porto Rubino – Otranto (LE)
  • 25 luglio 2026 – La Festa del Mare – Mola di Bari (BA)
  • 10 agosto 2026 – Diorama Festival – San Salvo (CH)
  • 28 agosto 2026 – Trento Live Fest – Trento

Il nuovo tour di Venerus

Le date estive arrivano dopo il tour nei club legato a Speriamo, il progetto pubblicato tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Sul palco, Venerus porterà uno show costruito attorno alle atmosfere del disco ma aperto anche ai brani più conosciuti del suo repertorio.

Ad accompagnarlo ci sarà una formazione full band composta da Filippo Cimatti, Danilo Mazzone, Danny Bronzini, Andrea Colicchia, Davide Savarese e Raffaella Nicolazzo. Una line up che punta a dare continuità alla dimensione live sviluppata negli ultimi tour.

Il percorso di Venerus

Andrea Venerus, classe 1992, ha iniziato il suo percorso tra Milano e Londra, pubblicando nel 2018 l’EP A che punto è la notte per Asian Fake. Negli anni successivi ha consolidato il suo nome grazie a collaborazioni e a un’identità musicale che unisce soul, jazz ed elettronica.

Tra i momenti più rilevanti della sua carriera c’è la partecipazione a Senza di me con Gemitaiz e Franco126, certificata triplo platino. Nel 2021 è uscito il primo album Magica Musica, seguito nel 2023 da Il Segreto. Nel 2025 è tornato con i singoli Ti Penso, Felini con Marco Castello e Sentire insieme ad Angelina Mango.

La scaletta del tour SPERIAMO – IL TOUR 2026

La scaletta ufficiale dei concerti estivi 2026 non è stata ancora resa nota. Nei live di Venerus dovrebbero comunque trovare spazio i brani dell’ultimo progetto Speriamo insieme a canzoni come Love Anthem, Resta qui, Senza di me e Ogni pensiero vola.

L’articolo verrà aggiornato quando saranno disponibili maggiori dettagli sulla scaletta del tour.

Biglietti e prevendite

I biglietti per i concerti estivi di Venerus e le informazioni sulle modalità di ingresso sono disponibili attraverso i circuiti ufficiali dei festival coinvolti e sul sito di Magellano Concerti.

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