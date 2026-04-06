Noyz Narcos annuncia il Cruel Summer 2026, il tour estivo nei festival italiani che lo porterà in giro tra giugno e agosto 2026. Un calendario di date pensato per portare dal vivo i brani dell’ultimo album FUNNY GAMES, certificato disco d’oro, insieme ai pezzi più rappresentativi del suo repertorio. L’annuncio arriva a pochi giorni dai live indoor di Italian Horror Story 2026, previsti ad aprile tra Roma e Milano.
Noyz Narcos tour 2026: le date dei concerti
- 13 giugno 2026 – Chroma Festival – Bastia Umbra (PG)
- 19 giugno 2026 – Sherwood Festival – Padova
- 21 giugno 2026 – Oltre Festival – Bologna
- 22 giugno 2026 – Ultravox – Firenze
- 13 luglio 2026 – Flowers Festival – Collegno (TO)
- 20 luglio 2026 – Altraonda Festival – Genova
- 1 agosto 2026 – Sottosopra Fest, Parco Gondar – Gallipoli (LE)
- 6 agosto 2026 – Festa di Radio Onda d’Urto – Brescia
- 9 agosto 2026 – Festival di Majano – Majano (UD)
- 14 agosto 2026 – Red Valley Festival – Olbia (SS)
Il nuovo tour di Noyz Narcos
Il Cruel Summer 2026 segna il ritorno di Noyz Narcos a una dimensione live estiva dopo i progetti più recenti, portando il suo immaginario nei principali festival italiani. Il tour arriva dopo l’uscita di FUNNY GAMES, un disco che ha riportato al centro sonorità e atmosfere più cupe, e si inserisce in una fase in cui l’artista alterna produzioni discografiche e performance dal vivo con continuità.
Il percorso di Noyz Narcos
Noyz Narcos, attivo dagli anni ’90, è tra i nomi più riconoscibili della scena hip hop/hardcore italiana. Dopo gli inizi con TruceBoys e TruceKlan, ha costruito una carriera solista con album come Non Dormire, Verano Zombie e Guilty. Negli ultimi anni ha consolidato il suo percorso con progetti come Enemy e VIRUS, entrambi certificati, e il joint album CVLT con Salmo. Il catalogo complessivo conta numerose certificazioni tra dischi di platino e oro.
La scaletta del tour Cruel Summer 2026
Al momento non è stata ancora resa nota la scaletta ufficiale del tour. I concerti saranno l’occasione per ascoltare dal vivo i brani di FUNNY GAMES, insieme ai pezzi più noti del repertorio di Noyz Narcos. La scaletta verrà aggiornata dopo le prime date del tour.
Biglietti e prevendite
I biglietti per le date del Cruel Summer 2026 sono disponibili online sui canali abituali.
Le date di Italian Horror Story 2026
- 11 aprile 2026 – Palazzo dello Sport – Roma
- 16 aprile 2026 – Unipol Forum – Milano
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