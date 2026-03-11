11 Marzo 2026
Riccardo Cocciante, nuove date per il tour 2026: Circo Massimo, Unipol Forum e Arena di Verona

Tre nuove tappe si aggiungono alla tournée open air che partirà il 20 giugno da Pordenone.

Riccardo Cocciante torna live nell’estate 2026 con la tournée “IO… RICCARDO COCCIANTE NEL 2026” e annuncia tre nuove date in alcune delle venue più simboliche della musica dal vivo in Italia.

Alla tournée open air prodotta da Vivo Concerti si aggiungono infatti tre appuntamenti: il 6 luglio al Circo Massimo di Roma, il 19 settembre all’Unipol Forum di Milano e il 27 settembre all’Arena di Verona, che ospiterà il concerto conclusivo del tour.

Un calendario che attraversa alcune delle location più suggestive del Paese e che accompagnerà il pubblico lungo un percorso musicale costruito sui grandi successi dell’artista e sui brani più recenti.

Riccardo Cocciante, nuove date per il tour “Io… Riccardo Cocciante nel 2026”

La tournée partirà il 20 giugno 2026 da Pordenone e proseguirà per tutta l’estate in alcune delle piazze e dei teatri all’aperto più importanti d’Italia.

Tra le tappe già annunciate figurano luoghi iconici come Piazza San Marco a Venezia, il Teatro Greco di Siracusa e l’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, oltre a numerose location storiche distribuite lungo tutta la penisola.

Alle date già previste si aggiungono ora tre nuovi appuntamenti: il 6 luglio al Circo Massimo di Roma, il 19 settembre all’Unipol Forum di Milano e il 27 settembre all’Arena di Verona, città che da sempre mantiene un legame speciale con la storia artistica di Cocciante.

Il tour sarà l’occasione per ripercorrere una carriera che attraversa oltre quarant’anni di musica e più di 40 album pubblicati in diverse lingue.

Un anno speciale tra album, docufilm e Notre Dame de Paris

Il 2026 rappresenta un anno particolarmente significativo per l’artista. Il 13 marzo esce infatti il nuovo album di inediti Ho vent’anni con te, il primo progetto discografico pubblicato a vent’anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio.

Abbiamo raccontato nel dettaglio il disco nell’articolo dedicato all’incontro con l’artista, disponibile qui: Riccardo Cocciante presenta il nuovo album “Ho vent’anni con te”.

Nello stesso periodo prosegue nei teatri italiani anche Notre Dame de Paris, l’opera popolare firmata da Cocciante che tornerà in tournée celebrando quasi venticinque anni dalla prima messa in scena italiana.

Il calendario completo dello spettacolo è disponibile nel nostro approfondimento dedicato: Notre Dame de Paris tour 2026: tutte le date.

A completare questo anno speciale si aggiunge anche il docufilm “Il mio nome è Riccardo Cocciante”, andato in onda su Rai 1 e ora disponibile su RaiPlay, il primo documentario dedicato alla vita e al percorso artistico del cantautore.

Date tour Riccardo Cocciante 2026

20 giugno 2026 – Pordenone – Parco San Valentino
25 giugno 2026 – Venezia – Piazza San Marco
30 giugno 2026 – Siracusa – Teatro Greco
4 luglio 2026 – Pompei – Anfiteatro degli Scavi
6 luglio 2026 – Roma – Circo Massimo (nuova data)
14 luglio 2026 – Cernobbio – Villa Erba
20 luglio 2026 – Este – Castello Carrarese
26 luglio 2026 – Teramo – Piazza Martiri
1 agosto 2026 – Cabras – Anfiteatro Tharros
11 agosto 2026 – Roccella Jonica – Teatro al Castello
23 agosto 2026 – Fasano – Parco Archeologico di Egnazia
29 agosto 2026 – Riccione – Music City
3 settembre 2026 – Cervere – Anfiteatro dell’Anima
9 settembre 2026 – Vigevano – Castello Visconteo Sforzesco
12 settembre 2026 – Macerata – Sferisterio
19 settembre 2026 – Milano – Unipol Forum (nuova data)
27 settembre 2026 – Verona – Arena di Verona (nuova data)

All Music Italia

