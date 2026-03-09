Eros Ramazzotti, Come nei film con Max Pezzali: testo e significato della canzone

Eros Ramazzotti torna con un nuovo singolo insieme a Max Pezzali. Da venerdì 13 marzo 2026 arriva in radio Come nei film, brano pubblicato per Sony Music Italy e presentato per la prima volta dal vivo alla Royal Arena di Copenhagen. Il singolo fa parte del progetto discografico Una Storia Importante / Una Historia Importante, lavoro che raccoglie alcune delle hit più iconiche dell’artista insieme a nuovi brani e collaborazioni. In questo articolo analizziamo testo e significato di Come nei film di Eros Ramazzotti.

Eros Ramazzotti – Testo e significato di Come nei film

Come nei film racconta una storia d’amore che attraversa il tempo e si costruisce lentamente, tra ricordi condivisi, difficoltà e momenti di crescita personale. Il brano alterna nostalgia e presente, utilizzando immagini legate alla giovinezza — le serate con gli amici, le strade del quartiere, i sogni coltivati in una cantina — per mostrare il percorso che porta alla maturità emotiva.

Nel testo l’amore viene descritto come qualcosa che nasce quasi per caso, quando ormai non ci si aspetta più nulla. L’arrivo della persona amata cambia il corso della storia, proprio “come nei film”, con un colpo di scena capace di dare senso a tutto ciò che è accaduto prima.

Il ritornello insiste su questa idea narrativa: la vita e l’amore possono sembrare una sceneggiatura già scritta, in cui ogni ricordo diventa una scena da rivivere. Non è un amore impulsivo o idealizzato, ma un sentimento che si consolida negli anni, affrontando ostacoli e trasformazioni.

Come racconta Max Pezzali, il brano parla proprio di questa consapevolezza: guardarsi indietro dopo tanti anni e rendersi conto di aver costruito una storia che assomiglia davvero a quelle raccontate nei film. Un amore maturo, fatto di cambiamenti, difficoltà e crescita condivisa.

La metafora cinematografica diventa quindi il filo conduttore del pezzo: la relazione è un racconto che continua a riscriversi, scena dopo scena, senza perdere intensità nel tempo.