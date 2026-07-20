Le certificazioni FIMI della settimana 29 del 2026 premiano un album uscito quasi quattro anni fa: C@ra++ere s?ec!@le di thasup arriva a cinque dischi di platino, cifra che pochissimi progetti italiani raggiungono. Accanto a lui certificano Thegiornalisti, Mr.Rain, Elisa e, tra i singoli, Geolier con Sfera Ebbasta e ANNA.

La settimana ha una sua coerenza: quasi tutti i premi arrivano da dischi non recenti. Love dei Thegiornalisti tocca il triplo platino a otto anni dall’uscita, mentre Tina Turner conquista l’oro con una raccolta pubblicata nel 1991. L’unico titolo davvero nuovo è Solito cinema di Juli, uscito ad aprile e già disco d’oro.

Le soglie delle certificazioni FIMI 2026

Per gli album servono 25.000 unità per l’oro e 50.000 per il platino. Per i singoli, dopo l’innalzamento delle soglie del 2025, servono 100.000 unità per l’oro e 200.000 per il platino.

Le soglie successive si calcolano in multipli: due, tre, cinque volte platino e così via. Il disco di diamante arriva a 500.000 unità per gli album e a 1.000.000 per i singoli.

Album internazionali certificati nella settimana 29

Due premi che arrivano dal catalogo, a distanza di decenni dalla pubblicazione.

Titolo Artista Certificazione Hard To Imagine The Neighbourhood Ever Changing The Neighbourhood Oro Simply The Best Tina Turner Oro

Singoli internazionali certificati nella settimana 29

Un solo titolo, ma con numeri importanti nel mercato latino.

Titolo Artista Certificazione Voy A LLeVARTE PA PR Bad Bunny Platino

Album italiani certificati nella settimana 29: thasup arriva a cinque platino

Il dato principale è quello di thasup: C@ra++ere s?ec!@le, pubblicato nel settembre 2022, raggiunge il quinto disco di platino e continua a vendere a distanza di anni. Salgono anche Thegiornalisti con Love, ora triplo platino, e i platino di Mr.Rain ed Elisa. Chiude Juli, l’unico con un disco uscito quest’anno.

Titolo Artista Certificazione C@ra++ere s?ec!@le thasup 5× Platino Love Thegiornalisti 3× Platino Pianeta di Miller Mr.Rain Platino Intimate – Recordings At Abbey Road Studios Elisa Platino Solito cinema Juli Oro

Singoli italiani certificati nella settimana 29: Geolier, Achille Lauro e Capo Plaza

Nei singoli il premio più alto va a 2 giorni di fila, il brano di Geolier con Sfera Ebbasta e ANNA uscito a gennaio, che tocca il platino. Stesso traguardo per Donne Ricche di TonyPitony, mentre Achille Lauro e Capo Plaza si fermano all’oro.

Titolo Artista Certificazione 2 giorni di fila Geolier feat. Sfera Ebbasta & ANNA Platino Donne Ricche TonyPitony Platino Senza Una Stupida Storia Achille Lauro Oro Ogni Male Capo Plaza Oro

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