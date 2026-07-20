di
All Music Italia
Certificazioni FIMI
Condividi su:

Certificazioni FIMI settimana 29 2026: thasup arriva a cinque platino, ma c’è anche il triplo dei Thegiornalisti

Cinque platino per thasup, triplo per i Thegiornalisti e disco d'oro per Juli.

Certificazioni FIMI di All Music Italia
Certificazioni FIMI settimana 29 2026: thasup, Juli, Mr.Rain ed Elisa nella grafica All Music Italia
Condividi su:

Le certificazioni FIMI della settimana 29 del 2026 premiano un album uscito quasi quattro anni fa: C@ra++ere s?ec!@le di thasup arriva a cinque dischi di platino, cifra che pochissimi progetti italiani raggiungono. Accanto a lui certificano Thegiornalisti, Mr.Rain, Elisa e, tra i singoli, Geolier con Sfera Ebbasta e ANNA.

La settimana ha una sua coerenza: quasi tutti i premi arrivano da dischi non recenti. Love dei Thegiornalisti tocca il triplo platino a otto anni dall’uscita, mentre Tina Turner conquista l’oro con una raccolta pubblicata nel 1991. L’unico titolo davvero nuovo è Solito cinema di Juli, uscito ad aprile e già disco d’oro.

Le soglie delle certificazioni FIMI 2026

Per gli album servono 25.000 unità per l’oro e 50.000 per il platino. Per i singoli, dopo l’innalzamento delle soglie del 2025, servono 100.000 unità per l’oro e 200.000 per il platino.

Le soglie successive si calcolano in multipli: due, tre, cinque volte platino e così via. Il disco di diamante arriva a 500.000 unità per gli album e a 1.000.000 per i singoli.

Album internazionali certificati nella settimana 29

Due premi che arrivano dal catalogo, a distanza di decenni dalla pubblicazione.

Titolo Artista Certificazione
Hard To Imagine The Neighbourhood Ever Changing The Neighbourhood Oro
Simply The Best Tina Turner Oro

 

Singoli internazionali certificati nella settimana 29

Un solo titolo, ma con numeri importanti nel mercato latino.

Titolo Artista Certificazione
Voy A LLeVARTE PA PR Bad Bunny Platino

 

Album italiani certificati nella settimana 29: thasup arriva a cinque platino

Il dato principale è quello di thasup: C@ra++ere s?ec!@le, pubblicato nel settembre 2022, raggiunge il quinto disco di platino e continua a vendere a distanza di anni. Salgono anche Thegiornalisti con Love, ora triplo platino, e i platino di Mr.Rain ed Elisa. Chiude Juli, l’unico con un disco uscito quest’anno.

Titolo Artista Certificazione
C@ra++ere s?ec!@le thasup 5× Platino
Love Thegiornalisti 3× Platino
Pianeta di Miller Mr.Rain Platino
Intimate – Recordings At Abbey Road Studios Elisa Platino
Solito cinema Juli Oro

 

Singoli italiani certificati nella settimana 29: Geolier, Achille Lauro e Capo Plaza

Nei singoli il premio più alto va a 2 giorni di fila, il brano di Geolier con Sfera Ebbasta e ANNA uscito a gennaio, che tocca il platino. Stesso traguardo per Donne Ricche di TonyPitony, mentre Achille Lauro e Capo Plaza si fermano all’oro.

Titolo Artista Certificazione
2 giorni di fila Geolier feat. Sfera Ebbasta & ANNA Platino
Donne Ricche TonyPitony Platino
Senza Una Stupida Storia Achille Lauro Oro
Ogni Male Capo Plaza Oro

 

👉 Le classifiche FIMI della settimana 29: ANNA domina album e fisico

Per scoprire come funzionano le certificazioni FIMI in Italia, quante copie servono per il Disco d’Oro e di Platino e la storia di questi traguardi, leggi il nostro approfondimento: Quante copie servono per il Disco d’Oro e di Platino FIMI.

All Music Italia

Articoli più letti

Testo e significato di Fuori dall'area fumatori, il nuovo brano di Angelina Mango 1

Angelina Mango, la sorpresa dell’inedito al debutto del tour: cosa racconta Fuori dall’area fumatori
Carlo Conti e Andrea Delogu conduttori di TIM Summer Hits 2026 in onda dal 17 luglio su Rai 1 2

TIM Summer Hits, la scaletta della prima puntata del 17 luglio: tutti i brani cantati
Noemi nella foto promo del nuovo singolo Tu cosa fai questa sera, in ambientazione notturna blu 3

Noemi cade dal palco a San Salvo Marina: trasportata in ospedale, concerto sospeso
Ultimo, grafica del brano Quando dorme la città con il simbolo dell'infinito su sfondo cosmico 4

Ultimo, Quando dorme la città: il nuovo video, il testo e come è nata la canzone
Tommaso Paradiso sul palco durante il tour estivo 2026 nei festival italiani 5

Tommaso Paradiso porta in tour “Casa Paradiso”: date e scaletta dell'estate 2026
I Pooh durante il tour 2026 tra Arena di Verona e concerti estivi 6

Pooh, via al tour estivo 2026: ecco la scaletta della prima data
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Pagelle Nuovi Singoli 17 luglio 2026 di All Music Italia: Achille Lauro, Artie 5ive, Michele, Santi Francesi e Chadia 8

Pagelle Nuovi Singoli 17 luglio: Santi Francesi (7 e mezzo), Achille Lauro (6 e mezzo), Rosanna Fratello (2)
Subsonica tour estate 2026 TERRE RARE 96-26 date e biglietti 9

Subsonica, debutta il tour TERRE RARE 96-26: la scaletta e tutte le date
Tommaso Paradiso nella foto promozionale del singolo Agitare coca cola in uscita a giugno 2026 10

Tommaso Paradiso, in “Agitare coca cola” un'infatuazione estiva tra social e nostalgia

Cerca su A.M.I.