Le certificazioni FIMI della settimana 29 del 2026 premiano un album uscito quasi quattro anni fa: C@ra++ere s?ec!@le di thasup arriva a cinque dischi di platino, cifra che pochissimi progetti italiani raggiungono. Accanto a lui certificano Thegiornalisti, Mr.Rain, Elisa e, tra i singoli, Geolier con Sfera Ebbasta e ANNA.
La settimana ha una sua coerenza: quasi tutti i premi arrivano da dischi non recenti. Love dei Thegiornalisti tocca il triplo platino a otto anni dall’uscita, mentre Tina Turner conquista l’oro con una raccolta pubblicata nel 1991. L’unico titolo davvero nuovo è Solito cinema di Juli, uscito ad aprile e già disco d’oro.
Le soglie delle certificazioni FIMI 2026
Per gli album servono 25.000 unità per l’oro e 50.000 per il platino. Per i singoli, dopo l’innalzamento delle soglie del 2025, servono 100.000 unità per l’oro e 200.000 per il platino.
Le soglie successive si calcolano in multipli: due, tre, cinque volte platino e così via. Il disco di diamante arriva a 500.000 unità per gli album e a 1.000.000 per i singoli.
Album internazionali certificati nella settimana 29
Due premi che arrivano dal catalogo, a distanza di decenni dalla pubblicazione.
|Titolo
|Artista
|Certificazione
|Hard To Imagine The Neighbourhood Ever Changing
|The Neighbourhood
|Oro
|Simply The Best
|Tina Turner
|Oro
Singoli internazionali certificati nella settimana 29
Un solo titolo, ma con numeri importanti nel mercato latino.
|Titolo
|Artista
|Certificazione
|Voy A LLeVARTE PA PR
|Bad Bunny
|Platino
Album italiani certificati nella settimana 29: thasup arriva a cinque platino
Il dato principale è quello di thasup: C@ra++ere s?ec!@le, pubblicato nel settembre 2022, raggiunge il quinto disco di platino e continua a vendere a distanza di anni. Salgono anche Thegiornalisti con Love, ora triplo platino, e i platino di Mr.Rain ed Elisa. Chiude Juli, l’unico con un disco uscito quest’anno.
|Titolo
|Artista
|Certificazione
|C@ra++ere s?ec!@le
|thasup
|5× Platino
|Love
|Thegiornalisti
|3× Platino
|Pianeta di Miller
|Mr.Rain
|Platino
|Intimate – Recordings At Abbey Road Studios
|Elisa
|Platino
|Solito cinema
|Juli
|Oro
Singoli italiani certificati nella settimana 29: Geolier, Achille Lauro e Capo Plaza
Nei singoli il premio più alto va a 2 giorni di fila, il brano di Geolier con Sfera Ebbasta e ANNA uscito a gennaio, che tocca il platino. Stesso traguardo per Donne Ricche di TonyPitony, mentre Achille Lauro e Capo Plaza si fermano all’oro.
|Titolo
|Artista
|Certificazione
|2 giorni di fila
|Geolier feat. Sfera Ebbasta & ANNA
|Platino
|Donne Ricche
|TonyPitony
|Platino
|Senza Una Stupida Storia
|Achille Lauro
|Oro
|Ogni Male
|Capo Plaza
|Oro
👉 Le classifiche FIMI della settimana 29: ANNA domina album e fisico
Per scoprire come funzionano le certificazioni FIMI in Italia, quante copie servono per il Disco d’Oro e di Platino e la storia di questi traguardi, leggi il nostro approfondimento: Quante copie servono per il Disco d’Oro e di Platino FIMI.