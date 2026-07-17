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Classifiche FIMI settimana 29 2026: Anna domina album e fisico. La testa gira resiste alla #1 nei singoli

Anna prima negli album e nel fisico, più titoli nei singoli. Rolling Stones al debutto.

Classifiche di vendita di All Music Italia
Classifiche FIMI settimana 29 2026, Anna prima negli album e Fred De Palma con Anitta ed Emis Killa primi nei singoli
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Nelle Classifiche FIMI della settimana 29 del 2026 comanda Anna. La rapper debutta al primo posto della Top 100 Album con Million Dollar Babe, conquista la vetta anche della classifica dei supporti fisici e piazza più titoli nella Top 20 dei singoli. Il suo nome torna in tutte e tre le classifiche nella stessa settimana.

Alle sue spalle, tra gli album, arriva un altro debutto pesante: quello dei The Rolling Stones con Foreign Tongues, secondi. Nei singoli invece la vetta resta salda, con Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa ancora primi grazie a La Testa Gira.

Top 20 Album classifica FIMI settimana 29

Nella Top 100 Album Anna entra direttamente al primo posto con Million Dollar Babe. Subito dietro debuttano i The Rolling Stones con Foreign Tongues, mentre Ultimo scende al terzo posto con la nuova edizione del suo disco.

# Titolo Artista Variazione
1 MILLION DOLLAR BABE ANNA NEW
2 FOREIGN TONGUES THE ROLLING STONES NEW
3 IL GIORNO CHE ASPETTAVO – LA FAVOLA PER SEMPRE EDITION ULTIMO ▼ 1
4 TUTTO È POSSIBILE GEOLIER ▼ 1
5 TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY ▼ 1
6 MEDITERRANEO (DOPO IL MARE) BRESH ▼ 1
7 VANGELO SHIVA ▼ 1
8 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS BAD BUNNY ▼ 1
9 CONFESSIONS II MADONNA ▼ 8
10 DIO LO SA – ATTO II GEOLIER ▼ 2
11 AMATORE SAMURAI JAY ▼ 1
12 COMUNI IMMORTALI ACHILLE LAURO ▼ 3
13 ANCHE GLI EROI MUOIONO KID YUGI ▼ 2
14 LA BELLAVITA ARTIE 5IVE ▼ 2
15 DISINCANTO MADAME ▼ 1
16 SANTISSIMO SAYF ▼ 3
17 IL SUPERVISSUTO (O.S.T.) VASCO ROSSI ▼ 2
18 È O G. G.MINEIRO, SUCCO & FLATPEARL ▼ 1
19 GLI ANNI 883 ▼ 1
20 YOU SEEM PRETTY SAD FOR A GIRL SO IN LOVE OLIVIA RODRIGO ▼ 4

 

Fuori dalla Top 20 debutta Future con The Real Me (#50), unica altra new entry reale della settimana nella Top 100 Album.

Top 20 Singoli classifica FIMI settimana 29

Tra i singoli resta al primo posto La Testa Gira di Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa, stabile al primo posto. La new entry più alta è Sono Io Il Pass di Anna e Lazza, che entra direttamente alla quindicesima posizione. Sale con forza anche White Girl Wasted della stessa Anna, quarta.

# Titolo Artista Variazione
1 LA TESTA GIRA FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA =
2 OSSESSIONE SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA =
3 CANZONE D’AMORE GEOLIER =
4 WHITE GIRL WASTED ANNA ▲ 7
5 AL MIO PAESE SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA =
6 DAI DAI SHAKIRA & BURNA BOY ▲ 2
7 DA DIO BRESH =
8 BAD BAD BAD SHIVA & GEOLIER ▼ 2
9 ROMANTICA ULTIMO ▼ 5
10 SORRY SCUSA LO SIENTO PINGUINI TATTICI NUCLEARI ▼ 1
11 CANTO D’AMORE ANGELINA MANGO & MARCO MENGONI ▼ 1
12 SWAG MUSIC ARTIE 5IVE =
13 AYAYAY SFERA EBBASTA & DYSTINCT =
14 FLAMENCO PARANOIA SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA ▲ 4
15 SONO IO IL PASS ANNA & LAZZA NEW
16 TALK TO YOU ANOTR FEAT. 54 ULTRA ▲ 6
17 BUON VENTO JOVANOTTI & ALFA ▼ 3
18 2 GIORNI DI FILA GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA ▼ 2
19 MILLION DOLLAR BABE ANNA NEW
20 MALADIE MAUVAIS DJO =

Oltre la ventesima posizione i debutti portano ancora la firma di Anna: Scontrosa con G.Mineiro (#22), Safari con Astro e Tony Boy (#40), Honey (#48) e Don’t Tell Nobody (#58).

Top 20 Fisico (vinili e CD) classifica FIMI settimana 29

Anche nella classifica dei supporti fisici il primo posto è di Anna con Million Dollar Babe, davanti al debutto dei The Rolling Stones. In questa Top 20 ci sono diversi ritorni di catalogo e nuove uscite fisiche, da Gianna Nannini con California a Jack White con Frozen Charlotte.

# Titolo Artista Variazione
1 MILLION DOLLAR BABE ANNA NEW
2 FOREIGN TONGUES THE ROLLING STONES NEW
3 IL GIORNO CHE ASPETTAVO – LA FAVOLA PER SEMPRE EDITION ULTIMO ▼ 1
4 CONFESSIONS II MADONNA ▼ 3
5 THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) MICHAEL JACKSON ▼ 1
6 MEDITERRANEO (DOPO IL MARE) BRESH ▼ 1
7 COUNT YOUR BLESSINGS | REPENTED BRING ME THE HORIZON NEW
8 RADIO ITALIA SUMMER HITS 2026 VARIOUS ARTISTS ▼ 2
9 BAD MICHAEL JACKSON ▲ 1
10 FROZEN CHARLOTTE JACK WHITE NEW
11 YOU SEEM PRETTY SAD FOR A GIRL SO IN LOVE OLIVIA RODRIGO =
12 ARIRANG BTS =
13 SPLAT! DEEP PURPLE ▼ 10
14 COMUNI IMMORTALI ACHILLE LAURO =
15 HEATED RIVALRY (O.S.T.) VARIOUS ARTISTS NEW
16 THE WOW! SIGNAL MUSE ▼ 7
17 CALIFORNIA GIANNA NANNINI NEW
18 DISINCANTO MADAME NEW
19 ANCHE GLI EROI MUOIONO KID YUGI ▼ 2
20 NUMBER ONES MICHAEL JACKSON ▼ 1

 

Qui potete trovare la classifica radio EarOne di oggi: airplay settimana 29 del 2026. Per scoprire come funzionano le classifiche FIMI in Italia e quante unità servono per arrivare in vetta, leggi il nostro approfondimento: Come funzionano le classifiche FIMI.

All Music Italia

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