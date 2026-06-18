Testo e significato di White Girl Wasted, il nuovo singolo di Anna, in uscita il 19 giugno per EMI Records/Universal Music.

Il brano è il primo estratto da Million Dollar Babe, il secondo album in studio della rapper di La Spezia, fuori il 10 luglio. Arriva dopo settimane di campagna promozionale costruita su indizi fisici sparsi per Milano, dai manichini alle finte carte di credito, tutti firmati con la sigla MDB poi rivelata come acronimo del titolo del disco. Da due anni Anna è l’artista femminile più ascoltata in Italia, e con questo singolo riparte da sonorità dichiaratamente internazionali.

Anna – White Girl Wasted : il significato del brano

White Girl Wasted consolida il sodalizio artistico tra Anna e il produttore MILES. Il titolo riprende un noto slang americano e, sul piano sonoro, il pezzo si muove su un impianto pop dalle tinte dance e clubbing, con un ritornello immediato, bassi potenti e un beat EDM ad alta intensità.

Più che un brano confessionale, si presenta come un pezzo costruito per la pista e per l’estate, in linea con quanto già lasciato intravedere dalla hit Désolée, brano più ascoltato dell’estate 2025 in Italia e rimasto in vetta alla classifica singoli FIMI/NIQ per sei settimane. Il singolo si inserisce nel concept di Million Dollar Babe, raccontato dall’artista come la storia di una ragazza che impara a riconoscere il proprio valore senza cercare l’approvazione degli altri, attraversando status, gloria e le contraddizioni che accompagnano il successo.

Il testo di White Girl Wasted

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Io non resto a casa a piangere

Siamo sempre outside

La domenica mattina

Sto come Frankestein

M’ai portato una bottiglia

Ma dimmi donde está

Sì, mi sento Miley Cyrus perché we can’t stop, yeah

Lasciami stare, sono white girl wasted

Stasera la tua lei diventa la mia baby

Non mi so, non mi so comportare da lady

De de dentro il club vado hard

Turn the speakers up

Lasciami stare, sono white girl wasted

Stasera la tua lei diventa la mia baby

Oh, I want you stay, want you stay with me

De de dentro il club vado hard

Turn the speakers up

Turn the speakers up

Mi dice che le serve aria

Lei si chiama Dalia

Fa la sdolcinata, quasi mi viene una caria

Il suo tipo è un latin lover

Baby, dai, per carità

Ti sei fidanzata col primo scemo che capita

A volte mi vorrei dimenticare

Prometto che non lo farò mai più

Non farmi foto se sto nel locale

C’è un’alta percentuale

Che sono white girl wasted

Lasciami stare, sono white girl wasted

Stasera la tua lei diventa la mia baby

Non mi so, non mi so comportare da lady

De de dentro il club vado hard

Turn the speakers up

Lasciami stare, sono white girl wasted

Stasera la tua lei diventa la mia baby

Oh, I want you stay, want you stay with me

De de dentro il club vado hard

Turn the speakers up

Turn the speakers up

Crediti del brano

Titolo: White Girl Wasted

Artista: Anna, Niccolò Pucciarmati, Jessica Porfiri

Produzione: MILES

Etichetta: EMI Records/Universal Music