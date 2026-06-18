19 Giugno 2026
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19 Giugno 2026

Anna, cosa racconta White Girl Wasted: testo e significato del primo singolo

Il primo singolo dall'album Million Dollar Babe è un pezzo pop dalle tinte dance e clubbing.

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Anna, immagine promozionale del singolo White Girl Wasted
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Testo e significato di White Girl Wasted, il nuovo singolo di Anna, in uscita il 19 giugno per EMI Records/Universal Music.

Il brano è il primo estratto da Million Dollar Babe, il secondo album in studio della rapper di La Spezia, fuori il 10 luglio. Arriva dopo settimane di campagna promozionale costruita su indizi fisici sparsi per Milano, dai manichini alle finte carte di credito, tutti firmati con la sigla MDB poi rivelata come acronimo del titolo del disco. Da due anni Anna è l’artista femminile più ascoltata in Italia, e con questo singolo riparte da sonorità dichiaratamente internazionali.

AnnaWhite Girl Wasted: il significato del brano

White Girl Wasted consolida il sodalizio artistico tra Anna e il produttore MILES. Il titolo riprende un noto slang americano e, sul piano sonoro, il pezzo si muove su un impianto pop dalle tinte dance e clubbing, con un ritornello immediato, bassi potenti e un beat EDM ad alta intensità.

Più che un brano confessionale, si presenta come un pezzo costruito per la pista e per l’estate, in linea con quanto già lasciato intravedere dalla hit Désolée, brano più ascoltato dell’estate 2025 in Italia e rimasto in vetta alla classifica singoli FIMI/NIQ per sei settimane. Il singolo si inserisce nel concept di Million Dollar Babe, raccontato dall’artista come la storia di una ragazza che impara a riconoscere il proprio valore senza cercare l’approvazione degli altri, attraversando status, gloria e le contraddizioni che accompagnano il successo.

Il testo di White Girl Wasted

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Io non resto a casa a piangere
Siamo sempre outside
La domenica mattina
Sto come Frankestein
M’ai portato una bottiglia
Ma dimmi donde está
Sì, mi sento Miley Cyrus perché we can’t stop, yeah

Lasciami stare, sono white girl wasted
Stasera la tua lei diventa la mia baby
Non mi so, non mi so comportare da lady
De de dentro il club vado hard
Turn the speakers up

Lasciami stare, sono white girl wasted
Stasera la tua lei diventa la mia baby
Oh, I want you stay, want you stay with me
De de dentro il club vado hard
Turn the speakers up

Turn the speakers up

Mi dice che le serve aria
Lei si chiama Dalia
Fa la sdolcinata, quasi mi viene una caria
Il suo tipo è un latin lover
Baby, dai, per carità
Ti sei fidanzata col primo scemo che capita

A volte mi vorrei dimenticare
Prometto che non lo farò mai più
Non farmi foto se sto nel locale
C’è un’alta percentuale
Che sono white girl wasted

Lasciami stare, sono white girl wasted
Stasera la tua lei diventa la mia baby
Non mi so, non mi so comportare da lady
De de dentro il club vado hard
Turn the speakers up

Lasciami stare, sono white girl wasted
Stasera la tua lei diventa la mia baby
Oh, I want you stay, want you stay with me
De de dentro il club vado hard
Turn the speakers up

Turn the speakers up

Crediti del brano

Titolo: White Girl Wasted
Artista: Anna, Niccolò Pucciarmati, Jessica Porfiri
Produzione: MILES
Etichetta: EMI Records/Universal Music

Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

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