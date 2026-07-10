Anna porterà il Million Dollar Babe Tour 2026 nei palazzetti italiani. Dopo le date estive e l’uscita del nuovo album Million Dollar Babe, la rapper ha annunciato una tournée indoor prodotta da Vivo Concerti, con concerti tra novembre e dicembre.

Il calendario partirà da Pesaro con la data zero e toccherà Padova, Firenze, Napoli, Milano, Torino, Bologna e Roma. Il primo concerto all’Unipol Dome di Milano, previsto il 12 dicembre, è già sold out; per questo è stata aggiunta una seconda data il 13 dicembre.

Anna palazzetti 2026: date del Million Dollar Babe Tour

Data Location Città 28 novembre 2026 Vitrifrigo Arena Pesaro

DATA ZERO 30 novembre 2026 Fiera di Padova Padova 2 dicembre 2026 Mandela Forum Firenze 5 dicembre 2026 Palapartenope Napoli 12 dicembre 2026 Unipol Dome Milano

SOLD OUT 13 dicembre 2026 Unipol Dome Milano 15 dicembre 2026 Inalpi Arena Torino 17 dicembre 2026 Unipol Arena Bologna 19 dicembre 2026 Palazzo dello Sport Roma

Il nuovo tour nei palazzetti di Anna

Il Million Dollar Babe Tour 2026 arriva dopo la pubblicazione del secondo album in studio di Anna, uscito il 10 luglio per EMI Records Italy / Universal Music Italia. Il disco è stato anticipato da White Girl Wasted, brano che ha portato l’artista al ventesimo ingresso nella Top 10 della classifica singoli FIMI/NIQ.

La tournée nei palazzetti segue il Vera Baddie Tour, chiuso nel 2025 con dieci date sold out nelle principali arene italiane. Il nuovo calendario conferma il passaggio di Anna in una dimensione live sempre più ampia, dopo gli appuntamenti estivi del 2026.

Anna e l’album Million Dollar Babe

Million Dollar Babe è il secondo album in studio di Anna. Il progetto attraversa più direzioni sonore, dal dance-pop alla trap, passando per episodi club, hip hop e brani più melodici.

Nella tracklist compaiono anche Sono io il pass con Lazza, Scontrosa con G. Mineiro e Safari con Astro e Tony Boy. Il titolo del tour riprende quello del disco, segnando il nuovo ciclo live dell’artista.

La scaletta del Million Dollar Babe Tour 2026

La scaletta del Million Dollar Babe Tour 2026 non è ancora disponibile. La prima data è in programma il 28 novembre alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, indicata come data zero del tour.

È probabile che il repertorio includa i brani del nuovo album insieme ai singoli che hanno segnato il percorso recente di Anna, da Bando a 30°C, fino a Désolée e White Girl Wasted. L’articolo sarà aggiornato dopo la prima data con la setlist effettivamente eseguita.

Biglietti e prevendite

I biglietti per il Million Dollar Babe Tour 2026 di Anna sono disponibili attraverso i circuiti di vendita autorizzati.

La data del 12 dicembre all’Unipol Dome di Milano è già sold out. Per questo è stato aggiunto un secondo concerto nella stessa venue, in programma domenica 13 dicembre 2026.

Per disponibilità aggiornate, prevendite ed eventuali nuove date è consigliabile consultare i canali ufficiali di Anna e di Vivo Concerti.

Foto: Jacob Webster