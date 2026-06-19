19 Giugno 2026
di
Alvise Salerno
Pagelle Nuovi singoli
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19 Giugno 2026

Pagelle Nuovi Singoli 19 giugno: Angelina Mango e Mengoni (7½), Le Vibrazioni (7), bocciati ANNA, Madame e Gemelli Diversi

Tra i consigliati anche Tommaso Paradiso e Trigno con Ermal Meta.

Pagelle Nuovi singoli di Alvise Salerno
Pagelle Nuovi Singoli All Music Italia del 19 giugno 2026 con ANNA, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, Tommaso Paradiso, Angelina Mango e Marco Mengoni
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New Music Friday: le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani del 19 giugno 2026, a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web che ogni settimana recensisce per noi le nuove uscite italiane.

Nella settimana del 19 giugno 2026 troviamo, tra gli altri, nuovi brani di Madame, ANNA, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, Beatrice Quinta, Tommaso Paradiso e molti altri ancora.

Queste sono le pagelle della New Music Friday dedicate ai nuovi singoli italiani usciti questa settimana. All’interno delle categorie ogni brano viene valutato in stelle e con un voto numerico, così da rendere più chiaro il livello di consiglio o bocciatura.

Come sempre si tratta di opinioni personali. Il consiglio è quello di ascoltare i singoli e farci sapere la vostra. Qui sotto trovate l’elenco completo delle nuove uscite della settimana.

Cliccate in basso su continua per leggere le pagelle dei nuovi singoli del 19 giugno 2026.

Continua

All Music Italia

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