Ermal Meta archivia il Tour Live Club 2026 e riparte subito dai concerti estivi. Dopo l’ultima data nei club del 23 maggio alla Casa della Musica di Napoli, il cantautore ha confermato sui social una breve pausa prima del ritorno live dell’estate 2026. Un nuovo ciclo di concerti che accompagnerà dal vivo i brani di Funzioni Vitali, il sesto album di inediti pubblicato quest’anno dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con Stella stellina.

Nel messaggio condiviso prima della chiusura del tour indoor, Ermal Meta aveva scritto: “Questo tour nei club si avvia alla conclusione. È stato stupendo vedervi sotto al palco. Ci siamo cantati addosso con tutta il fiato possibile. Stasera l’ultima, a Napoli. Poi piccola pausa e si riprende questa estate”. Dopo il concerto napoletano ha poi salutato il pubblico con una frase condivisa nelle storie durante gli applausi finali: “niente è come casa”.

Ermal Meta concerti 2026: le date del tour estivo

1 giugno 2026 – Girotonno – Carloforte (SU)

14 giugno 2026 – Piazza del Popolo – Floridia (SR)

17 luglio 2026 – Wake Up Festival – Mondovì (CN)

25 luglio 2026 – Arena Beniamino Gigli – Porto Recanati (MC)

3 agosto 2026 – La Versiliana Festival – Marina di Pietrasanta (LU)

8 agosto 2026 – Villa Matarazzo – Santa Maria di Castellabate (SA)

10 agosto 2026 – Estate Acrese, Anfiteatro Romano – Acri (CS)

8 settembre 2026 – Piazza Incoronazione – Luogosanto (SS)

Il nuovo tour estivo di Ermal Meta

I concerti estivi arrivano dopo una tranche nei club costruita su una dimensione più diretta e ravvicinata con il pubblico. Dopo la data zero di Perugia e la chiusura del 23 maggio a Napoli, Ermal Meta riparte ora dai festival e dalle venue outdoor dell’estate 2026 con una serie di appuntamenti distribuiti lungo tutta la Penisola.

Il nuovo ciclo live segue la pubblicazione di Funzioni Vitali, sesto album di inediti del cantautore, arrivato dopo il Festival di Sanremo 2026 con Stella stellina. Durante il tour nei club, oltre al repertorio storico, Ermal Meta ha presentato dal vivo anche l’inedito Calma metafisica, eseguito nella data di Milano.

Il percorso di Ermal Meta

Negli ultimi anni Ermal Meta ha alternato attività discografica e concerti, mantenendo una presenza costante dal vivo. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo con Fabrizio Moro e il percorso solista costruito tra album e tour teatrali, nel 2026 è tornato sul palco dell’Ariston con Stella stellina.

Il nuovo album Funzioni Vitali rappresenta il sesto progetto di inediti della sua carriera solista.

Nel 2026 il progetto artistico di Ermal Meta si è sviluppato anche fuori dalla musica. Stella stellina è diventato infatti anche un racconto illustrato pubblicato da La nave di Teseo con disegni di Michele Bernardi. I diritti d’autore del libro sono stati destinati a Save the Children.

La scaletta del tour estivo 2026

La scaletta ufficiale dei concerti estivi 2026 di Ermal Meta non è ancora disponibile. Durante il recente Tour Live Club 2026, il cantautore ha portato sul palco questo repertorio, alternando i brani di Funzioni Vitali ai pezzi più noti della sua carriera:

Certe cose

Ragazza Paradiso

Vietato morire

Oggi un anno fa

Spaghetti in bianco

Almeno tu

Non mi avete fatto niente

DeLorean

Io ti conosco

Levi’s 501

Il braccialetto della fortuna

Avanti

Piccola anima

Ferma gli orologi

Gravita con me / Volevo dirti / Molto bene molto male / Nina e Sara

Umano

Il campione

Buio e luce

Stella stellina

Tutto già visto

Mediterraneo

Funzioni vitali

Droni

Ironica

Dall’alba al tramonto

L’articolo verrà aggiornato con la scaletta dei concerti estivi appena disponibile dopo le prime date del tour.

Biglietti e prevendite

I biglietti per i concerti estivi di Ermal Meta sono disponibili sui circuiti autorizzati a seconda delle singole date e delle relative organizzazioni locali. Per alcune tappe inserite nei festival estivi potrebbero essere previste modalità differenti di accesso.

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