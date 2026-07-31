La classifica EarOne della settimana 31 del 2026 registra un nuovo cambio in vetta: Tommaso Paradiso sale di due posizioni con Agitare Coca Cola e diventa la canzone più trasmessa dalle radio italiane. Alle sue spalle scendono di una posizione Partenope di MERK & KREMONT con Serena Brancale e The Kolors e Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari.

La nuova entrata più alta della Top 50 è Parlar d’amore di Sayf, che debutta al numero 18. Nella stessa classifica, ventotto posizioni più in basso, c’è la discesa più importante della settimana: Buona Domenica, sempre di Sayf, perde 28 posizioni e scivola al 46. L’artista sta sostituendo se stesso in rotazione con il nuovo singolo estratto da Santissimo.

Classifica EarOne Top 50 settimana 31 2026

In vetta Tommaso Paradiso, unica new entry della Top 50 Sayf al numero 18. Nella top 10 Sony Music piazza quattro titoli, ai numeri 1, 3, 5 e 9.

# Titolo Artista Variazione 1 Agitare Coca Cola Tommaso Paradiso ▲ 2 2 Partenope (feat. Serena Brancale, The Kolors) MERK, KREMONT, Serena Brancale, The Kolors ▼ 1 3 Sorry Scusa Lo Siento Pinguini Tattici Nucleari ▼ 1 4 Flamenco Paranoia Samurai Jay ▲ 1 5 Bossa Nostra GAIA ▲ 2 6 Canto d’amore (con Marco Mengoni) Angelina Mango, Marco Mengoni ▼ 2 7 White Girl Wasted ANNA ▲ 6 8 Talk To You ANOTR, 54 ULTRA = 9 Tu cosa fai questa sera Noemi ▼ 3 10 Antidroga Emma, Fabri Fibra ▲ 1 11 Summer Funk Francesco Gabbani ▼ 1 12 Movin’ To The Sun HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté ▲ 19 13 On My Soul Bruno Mars ▼ 1 14 Viajando Por El Mundo KAROL G, Manu Chao ▲ 1 15 Dracula Tame Impala ▼ 6 16 Buon Vento Jovanotti, ALFA ▼ 2 17 Danceteria Madonna ▲ 3 18 Parlar d’amore Sayf NEW 19 Cabana Irama ▼ 3 20 M’ama non m’ama Madame ▲ 6 21 Magnetic THE BAUSA ▲ 4 22 La Costiera Amalfitana (feat. Arisa, Nino D’Angelo) Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D’Angelo ▼ 1 23 Dimanche Midi Pile GISELE ▲ 1 24 My Body Isn’t Ready SOMBR ▲ 16 25 Wo, man Peggy Gou, Ayra Starr ▲ 8 26 Maledetto me Fulminacci ▼ 3 27 DNA Gabry Ponte, Jovanotti ▼ 5 28 Romantica Ultimo ▲ 11 29 La città degli angeli Achille Lauro ▼ 12 30 Material Lover SIENNA SPIRO ▲ 4 31 La testa gira Fred De Palma, Anitta, Emis Killa ▲ 1 32 Drop Dead Olivia Rodrigo ▼ 3 33 Tucamacarena Baby K ▼ 5 34 Dance No More Harry Styles ▼ 15 35 Businessman Ditonellapiaga ▼ 5 36 Bring Your Love Madonna, Sabrina Carpenter ▼ 9 37 America Inc. Gianna Nannini, Marracash ▼ 1 38 Los Angeles BLANCO ▼ 3 39 L’ultima canzone Juli, Biagio Antonacci ▼ 2 40 Hippy Ya Yo (però anche no) J-AX ▼ 2 41 Street Of Dreams U2 ▲ 2 42 Carmela Cioffi ▲ 2 43 Good Old Days Chris de Sarandy ▼ 2 44 Girl Next Door mgk, Wiz Khalifa ▲ 1 45 Comuni immortali Achille Lauro ▲ 4 46 Buona Domenica Sayf ▼ 28 47 Bam Bam Bambina Elettra Lamborghini ▲ 1 48 Jealous Lover The Rolling Stones ▼ 2 49 Potential SOMBR ▲ 1 50 Runway Lady Gaga, Doechii ▼ 8

Classifica EarOne Indipendenti Top 10 settimana 31 2026

Tra gli indipendenti restano al comando Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d’amore, pubblicata da LaTarma Records. L’unica nuova entrata è La Costiera Amalfitana di Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D’Angelo, che debutta al quinto posto.

# Titolo Artista Variazione 1 Canto d’amore (con Marco Mengoni) Angelina Mango, Marco Mengoni = 2 Talk To You ANOTR, 54 ULTRA = 3 Movin’ To The Sun HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté ▲ 4 M’ama non m’ama Madame = 5 La Costiera Amalfitana (feat. Arisa, Nino D’Angelo) Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D’Angelo NEW 6 Wo, man Peggy Gou, Ayra Starr = 7 DNA Gabry Ponte, Jovanotti ▼ 8 Romantica Ultimo ▼ 9 Carmela Cioffi = 10 Good Old Days Chris de Sarandy ▼