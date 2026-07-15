di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
Condividi su:

Finley in tour nell’estate 2026: concerti, date e biglietti del Tutto è possibile – Summer Tour

Cinque concerti tra luglio e ottobre: il calendario completo del Summer Tour 2026 dei Finley con tutte le date annunciate.

Tour di Oriana Meo
I Finley durante un concerto del Tutto è possibile - Summer Tour 2026
Condividi su:

I Finley tornano in concerto nell’estate 2026 con il Tutto è possibile – Summer Tour 2026. Il tour, partito l’11 luglio dal Rugby Sound Festival di Legnano, comprende cinque date tra festival e appuntamenti live in programma fino a ottobre.

La nuova tournée segue Tutto è Possibile – La Grande Festa, il tour primaverile dedicato ai vent’anni dall’uscita dell’album d’esordio della band. Pedro, Ka, Dani e Ivan proseguono così le celebrazioni con una serie di concerti prodotti da Vivo Concerti.

👉 Vai subito alla scaletta del Tutto è possibile – Summer Tour 2026

Finley concerti 2026: le date del tour estivo

Finley · Tutto è possibile – Summer Tour 2026
Data Città Biglietti
11 lug 2026 Legnano (MI)
Rugby Sound Festival		 Concluso
18 lug 2026 Mogliano Veneto (TV)
Summer Nite Love Festival		 In vendita
27 ago 2026 Capoterra (CA)
Parco Urbano Capoterra		 In vendita
28 ago 2026 Bellaria-Igea Marina (RN)
Beky Bay		 In vendita
30 ott 2026 Lucca
Lucca Comics & Games		 In vendita

La scaletta del Tutto è possibile – Summer Tour 2026

La seguente scaletta è quella eseguita dai Finley durante il concerto dell’11 luglio 2026 all’Isola del Castello di Legnano, data inaugurale del Tutto è possibile – Summer Tour 2026. Nelle prossime tappe potrebbero esserci variazioni.

# Brano Note
1 Tutto è possibile
2 Sole di settembre
3 Sirene
4 Killer
5 Scegli me
6 Diventerai una star
7 Porno Ospite: Naska
8 Adrenalina
9 I miei amici
10 Meglio di noi non c’è niente
11 Perdonaci
12 Dentro alla scatola Snippet · Cover di Mondo Marcio
13 Medley: Willy, il principe di Bel Air, Wannabe, Everybody, Tubthumping, In the End, Seven Nation Army, Smells Like Teen Spirit, Song 2, All the Small Things, Chelsea Dagger, Holiday Medley
14 Fumo e cenere
15 A me piace il punk rock Encore
16 Should I Stay or Should I Go Encore · Cover dei The Clash
17 Domani Encore

Il Tutto è possibile – Summer Tour 2026 dei Finley

Il tour estivo attraversa festival e spazi all’aperto, con una chiusura prevista il 30 ottobre a Lucca Comics & Games. La scaletta ripercorrerà i brani pubblicati dai Finley durante oltre vent’anni di attività.

Il titolo della tournée richiama Tutto è Possibile, l’album d’esordio pubblicato nel 2006 e celebrato durante il precedente tour primaverile. Il disco portò la band al successo con brani come Diventerai una star, Fumo e cenere e la title track Tutto è possibile.

Biglietti e prevendite per i concerti dei Finley

I biglietti per le date del Tutto è possibile – Summer Tour 2026 sono disponibili online attraverso il sito di Vivo Concerti dalle ore 12:00 di mercoledì 15 luglio 2026.

La vendita nei punti autorizzati inizierà lunedì 20 luglio 2026 alle ore 10:00. Prima dell’acquisto è consigliato verificare il circuito previsto per la singola tappa o per il festival ospitante.

La storia dei Finley, dall’esordio al tour 2026

I Finley si formano nel 2002 e raggiungono il grande pubblico quattro anni dopo con l’album Tutto è Possibile. Il disco, prodotto da Claudio Cecchetto, supera le 160.000 copie fisiche e ottiene il doppio disco di platino.

Nel 2006 il gruppo conquista il premio Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards di Copenaghen. Il riconoscimento arriva nuovamente nel 2008, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con Ricordi e la pubblicazione di Adrenalina 2.

Negli anni successivi la band pubblica gli album Fuori!, Fuoco e fiamme, Sempre solo noi e Armstrong, oltre a collaborare con artisti come Edoardo Bennato, Naska e Benji.

Nel 2024 arriva Pogo Mixtape – Vol. 1, progetto composto da quattordici collaborazioni, seguito dal primo concerto dei Finley al Forum di Assago. Nel 2025 la band pubblica con Shade e Nina Zilli il singolo Quello sbagliato.

All Music Italia

Articoli più letti

Zucchero scaletta tour 2026 data zero Mantova 1

Zucchero, la scaletta del concerto e le date del tour 2026
Tommaso Paradiso sul palco durante il tour estivo 2026 nei festival italiani 2

Tommaso Paradiso porta in tour “Casa Paradiso”: date e scaletta dell'estate 2026
Ultimo, grafica del brano Quando dorme la città con il simbolo dell'infinito su sfondo cosmico 3

Ultimo, Quando dorme la città: testo e significato del brano dal nuovo album
I volti di Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo scolpiti sulla Costiera Amalfitana nella grafica del singolo 4

Costiera Amalfitana, il tormentone di Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo: testo e significato
Max Pezzali durante la conferenza stampa del concerto di San Siro 2026, dove ha tracciato il bilancio del tour da oltre 680 mila biglietti venduti. 5

Max Pezzali, oltre 680 mila biglietti: il segreto del successo del tour negli stadi
Gran finale per Max Pezzali ed il suo Max Forever – Gli anni d’oro – Stadi 2026 6

Max Pezzali, il gran finale del tour è una festa che unisce generazioni
Litfiba tour 2026 date scaletta e biglietti concerti 7

Litfiba tour 2026: date, scaletta e biglietti dei concerti
Vasco Rossi e Ultimo sul palco, protagonisti della corsa ai record dei concerti negli stadi 8

Tutti a battere le mani a Ultimo e Vasco, nessuno a guardare chi sta sotto
Subsonica tour estate 2026 TERRE RARE 96-26 date e biglietti 9

Subsonica, debutta il tour TERRE RARE 96-26: la scaletta e tutte le date
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 10

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)

Cerca su A.M.I.