I Finley tornano in concerto nell’estate 2026 con il Tutto è possibile – Summer Tour 2026. Il tour, partito l’11 luglio dal Rugby Sound Festival di Legnano, comprende cinque date tra festival e appuntamenti live in programma fino a ottobre.

La nuova tournée segue Tutto è Possibile – La Grande Festa, il tour primaverile dedicato ai vent’anni dall’uscita dell’album d’esordio della band. Pedro, Ka, Dani e Ivan proseguono così le celebrazioni con una serie di concerti prodotti da Vivo Concerti.

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Finley concerti 2026: le date del tour estivo

Finley · Tutto è possibile – Summer Tour 2026 Data Città Biglietti 11 lug 2026 Legnano (MI)

Rugby Sound Festival Concluso 18 lug 2026 Mogliano Veneto (TV)

Summer Nite Love Festival In vendita 27 ago 2026 Capoterra (CA)

Parco Urbano Capoterra In vendita 28 ago 2026 Bellaria-Igea Marina (RN)

Beky Bay In vendita 30 ott 2026 Lucca

Lucca Comics & Games In vendita

La scaletta del Tutto è possibile – Summer Tour 2026

La seguente scaletta è quella eseguita dai Finley durante il concerto dell’11 luglio 2026 all’Isola del Castello di Legnano, data inaugurale del Tutto è possibile – Summer Tour 2026. Nelle prossime tappe potrebbero esserci variazioni.

# Brano Note 1 Tutto è possibile 2 Sole di settembre 3 Sirene 4 Killer 5 Scegli me 6 Diventerai una star 7 Porno Ospite: Naska 8 Adrenalina 9 I miei amici 10 Meglio di noi non c’è niente 11 Perdonaci 12 Dentro alla scatola Snippet · Cover di Mondo Marcio 13 Medley: Willy, il principe di Bel Air , Wannabe , Everybody , Tubthumping , In the End , Seven Nation Army , Smells Like Teen Spirit , Song 2 , All the Small Things , Chelsea Dagger , Holiday Medley 14 Fumo e cenere 15 A me piace il punk rock Encore 16 Should I Stay or Should I Go Encore · Cover dei The Clash 17 Domani Encore

Il Tutto è possibile – Summer Tour 2026 dei Finley

Il tour estivo attraversa festival e spazi all’aperto, con una chiusura prevista il 30 ottobre a Lucca Comics & Games. La scaletta ripercorrerà i brani pubblicati dai Finley durante oltre vent’anni di attività.

Il titolo della tournée richiama Tutto è Possibile, l’album d’esordio pubblicato nel 2006 e celebrato durante il precedente tour primaverile. Il disco portò la band al successo con brani come Diventerai una star, Fumo e cenere e la title track Tutto è possibile.

Biglietti e prevendite per i concerti dei Finley

I biglietti per le date del Tutto è possibile – Summer Tour 2026 sono disponibili online attraverso il sito di Vivo Concerti dalle ore 12:00 di mercoledì 15 luglio 2026.

La vendita nei punti autorizzati inizierà lunedì 20 luglio 2026 alle ore 10:00. Prima dell’acquisto è consigliato verificare il circuito previsto per la singola tappa o per il festival ospitante.

La storia dei Finley, dall’esordio al tour 2026

I Finley si formano nel 2002 e raggiungono il grande pubblico quattro anni dopo con l’album Tutto è Possibile. Il disco, prodotto da Claudio Cecchetto, supera le 160.000 copie fisiche e ottiene il doppio disco di platino.

Nel 2006 il gruppo conquista il premio Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards di Copenaghen. Il riconoscimento arriva nuovamente nel 2008, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con Ricordi e la pubblicazione di Adrenalina 2.

Negli anni successivi la band pubblica gli album Fuori!, Fuoco e fiamme, Sempre solo noi e Armstrong, oltre a collaborare con artisti come Edoardo Bennato, Naska e Benji.

Nel 2024 arriva Pogo Mixtape – Vol. 1, progetto composto da quattordici collaborazioni, seguito dal primo concerto dei Finley al Forum di Assago. Nel 2025 la band pubblica con Shade e Nina Zilli il singolo Quello sbagliato.