16 Dicembre 2025

Finley: ecco il tour “Tutto è possibile – La grande festa”

Il gruppo torna dal vivo per celebrare i vent'anni dall'uscita del disco d'esordio “Tutto è possibile”

I Finley annunciano il tour "Tutto è possibile - La grande festa"
I Finley annunciano il tour 2026, dal titolo Tutto è possibile – La grande festa. Il ritorno della band dal vivo ha l’obiettivo di celebrare i vent’anni dall’uscita del disco d’esordio Tutto è possibile.

Pedro (voce), Ka (chitarra), Dani (batteria) e Ivan (basso) formano i Finley nel 2002 tra i banchi di scuola, come naturale evoluzione del loro rapporto di amicizia. Nel 2006, hanno pubblicato l’album Tutto è possibile prodotto da Claudio Cecchetto (doppio disco di platino in pochi mesi, con oltre 160 mila copie fisiche vendute). L’anno successivo, il gruppo ha pubblicato il secondo disco Adrenalina; e nel 2008, ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Ricordi, piazzandosi al quinto posto.

Negli anni, i Finley hanno realizzato diversi dischi: Fuori! nel 2010; Fuoco e fiamme nel 2012; Armstrong nel 2017. L’ultimo album è Pogo Mixtape – Vol.1, pubblicato il 17 maggio 2024, con 14 duetti inediti con grandi artisti italiani ed internazionali. Quest’estate, la band ha pubblicato il singolo estivo Quello sbagliato con Nina Zilli.

Dopo il tour estivo che li ha portati in giro per l’Italia, i Finley sono pronti a tornare dal vivo nel 2026. Con le nuove date live, vogliono festeggiare il ventennale dal disco Tutto è possibile. Ma non solo. Vogliono raccontare la loro carriera rivivendo insieme al pubblico due decenni di musica.

Il tour Tutto è possibile – La grande festa, prodotto da Vivo Concerti, prende il via il 14 marzo 2026 da Bassano del grappa. Tra marzo e aprile, i Finley toccheranno diverse città italiane. Ecco le date annunciate:

14 MARZO BASSANO DEL GRAPPA
15 MARZO BOLOGNA
20 MARZO ROMA
30 MARZO TORINO
31 MARZO ALCATRAZ MILANO
11 APRILE BRESCIA

I biglietti sono disponibili online sul sito vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.

