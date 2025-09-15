15 Settembre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
15 Settembre 2025

Finley, 20 anni di “Tutto è possibile”: grande festa all’Alcatraz di Milano il 31 marzo 2026

Una grande festa per celebrare i 20 anni del disco che ha lanciato i Finley

News di All Music Italia
Finley concerto Milano Alcatraz 2026 Tutto è possibile 20 anni
Condividi su:

Finley tornano a Milano con un evento speciale: il 31 marzo 2026 all’Alcatraz celebreranno i 20 anni del loro storico album d’esordio Tutto è possibile con un concerto-festa.

L’annuncio arriva dopo l’ottimo riscontro del tour estivo appena concluso al Carroponte, dove la band ha condiviso il palco con numerosi ospiti.

Finley: “Tutto è possibile – La grande festa” all’Alcatraz

Il concerto, prodotto da Vivo Concerti e in programma il 31 marzo 2026, sarà una celebrazione della storia dei Finley e un’occasione per rivivere, insieme ai fan, il disco che ha segnato un’intera generazione. Tutto è possibile usciva infatti il 31 marzo del 2006, conquistando in poco tempo il doppio disco di platino e imponendo i Finley come una delle band simbolo degli anni Duemila.

Tra le canzoni rimaste nel cuore di chi ha seguito la loro ascesa: Diventerai una star, Fumo e cenere e naturalmente l’omonima Tutto è possibile, brani che hanno fatto da colonna sonora all’adolescenza di migliaia di ragazzi e che tornano ora a risuonare sul palco milanese in una serata di pura nostalgia e festa.

I biglietti per Tutto è possibile – La grande festa sono disponibili.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI



Radio partner ufficiale dell’evento sarà Radio 101.

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Pagelle nuovi singoli italiani del 12 settembre 2025 1

Pagelle nuovi singoli 12 settembre 2025: Sarah e Mida molto bene, Achille Lauro la copia di se stesso
Logo ufficiale TIM Music Awards 2025 Arena di Verona 2

TIM Music Awards 2025: la seconda serata dall’Arena di Verona con sorprese di Laura Pausini e Achille Lauro
Alter Anima durante le audition di X Factor 2025 canta Pippetta e a nanna 3

X Factor 2025: dopo le "Carote" di Nuela, Alter Anima è pronto a diventare virale con "Pipetta e a nanna"
Carl Brave e Sarah Toscano nel duetto Perfect. Testo e significato del brano 4

Arriva un duetto estivo davvero inaspettato: Carl Brave e Sarah Toscano raccontano l’amore in "Perfect"
Giorgia presenta il nuovo singolo Golpe 5

Giorgia, il nuovo singolo “Golpe”: un atto di coraggio scritto da Petrella, Dardust e Calcutta
eroCaddeo sul palco di X Factor 2025 durante l’audizione con l’inedito Punto 6

X Factor 2025: Chi è eroCaddeo? La storia musicale del cantautore pop che ha conquistato i giudici con “Punto”
Carlo Conti e Vanessa Incontrada conducono i TIM Music Awards 2025 all’Arena di Verona 7

TIM Music Awards 2025, premi e premiati: la prima serata tra esibizioni e sorprese all’Arena di Verona
Il cantante Pier C, nome d’arte di Piercesare Fagioli, concorrente di X Factor 2025 8

X Factor 2025: la storia di Pier C, il cantante che ha commosso i giudici con Chandelier
Damiano David The First Time testo significato traduzione 9

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Renato Zero presenta L’ORAZERO, il nuovo album di inediti 10

Renato Zero annuncia “L’ORAZERO”: Un viaggio in 19 brani che raccontano fragilità, rinascita e nuove emozioni

Cerca su A.M.I.