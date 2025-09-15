Finley, 20 anni di “Tutto è possibile”: grande festa all’Alcatraz di Milano il 31 marzo 2026

Finley tornano a Milano con un evento speciale: il 31 marzo 2026 all’Alcatraz celebreranno i 20 anni del loro storico album d’esordio Tutto è possibile con un concerto-festa.

L’annuncio arriva dopo l’ottimo riscontro del tour estivo appena concluso al Carroponte, dove la band ha condiviso il palco con numerosi ospiti.

Finley: “Tutto è possibile – La grande festa” all’Alcatraz

Il concerto, prodotto da Vivo Concerti e in programma il 31 marzo 2026, sarà una celebrazione della storia dei Finley e un’occasione per rivivere, insieme ai fan, il disco che ha segnato un’intera generazione. Tutto è possibile usciva infatti il 31 marzo del 2006, conquistando in poco tempo il doppio disco di platino e imponendo i Finley come una delle band simbolo degli anni Duemila.

Tra le canzoni rimaste nel cuore di chi ha seguito la loro ascesa: Diventerai una star, Fumo e cenere e naturalmente l’omonima Tutto è possibile, brani che hanno fatto da colonna sonora all’adolescenza di migliaia di ragazzi e che tornano ora a risuonare sul palco milanese in una serata di pura nostalgia e festa.

I biglietti per Tutto è possibile – La grande festa sono disponibili.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







Radio partner ufficiale dell’evento sarà Radio 101.