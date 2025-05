Arriva una delle collaborazioni più inaspettate dell’estate 2025… i Finley feat. Nina Zilli in “Quello sbagliato”

FINLEY Quello sbagliato testo e significato del singolo estivo con una delle collaborazioni più inaspettate dell’estate 2025… la band duetta infatti con Nina Zilli.

Dal 23 maggio 2025 arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo dei Finley, Quello sbagliato, un inedito duetto con Nina Zilli che unisce due mondi musicali in un racconto fresco e ironico sull’inadeguatezza e sull’amore.

FINLEY – QUELLO SBAgLIATO – Il significato del brano

Con sonorità che richiamano gli anni ’60, il brano – pubblicato da Warner Music Italy – racconta di quanto sia difficile sentirsi al posto giusto nella vita o in una relazione, e di come spesso siano proprio i difetti e le imperfezioni a far scattare la scintilla.

«Veniamo al mondo senza un manuale di istruzioni che ci dica come si fa a vivere e a portare avanti una relazione – raccontano i Finley – questa è una canzone romanticamente scorretta che parla di difetti e di come finiamo per innamorarci anche di quelli. La collaborazione con Nina è avvenuta in modo estremamente naturale: la sua voce e la sua voglia di mettersi in gioco si sposano perfettamente con lo spirito e le sonorità del brano».

Quello sbagliato è una dichiarazione d’amore rivolta a chi non si sente mai abbastanza. A chi si percepisce fuori posto, stonato nel mondo, ma con la consapevolezza che, alla fine, è proprio questa inadeguatezza a renderci unici. Il brano usa la leggerezza per raccontare le relazioni complicate, trasformando il disagio in energia liberatoria.

in tour nell’estate 2025

Dopo un 2024 segnato dalla pubblicazione di Pogo Mixtape – Vol.1 e da uno show sold out al Forum di Assago, i Finley torneranno live con il TUTTO È POSSIBILE IN TOUR, prodotto da Vivo Concerti.

Queste le prime date confermate:

21 giugno – NEW EDEN FESTIVAL – Bra (CN)

24 giugno – ROCK IN ROMA – Roma

25 giugno – BONSAI – Bologna

12 luglio – TANTA ROBBA FESTIVAL – Cremona

25 luglio – ESTE MUSIC FESTIVAL – Este (PD)

2 agosto – WAVE SUMMER MUSIC – Zafferana Etnea (CT)

6 settembre – EPICENTRO FESTIVAL – Brescia

13 settembre – KOZEL CARROPONTE – Milano (evento speciale “Back to School”)

FINLEY – QUELLO SBAGLIATO TESTO DEL BRANO CON NINA ZILLI

In arrivo

Quello sbagliato è solo il primo assaggio di una nuova stagione estiva, e non solo, per i Finley, che promette di essere ricca di sorprese.