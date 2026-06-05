Anna tornerà in concerto nell’estate 2026 con Anna Live 2026, una nuova serie di appuntamenti che la porterà in alcune delle principali location all’aperto della penisola. Al momento sono quattro le date annunciate tra agosto e settembre, con concerti a Palermo, Monfalcone, Catania e Bari.

Per la rapper spezzina si tratta di un nuovo capitolo live dopo il successo degli ultimi anni, segnati dall’album Vera Baddie e da una lunga serie di singoli che l’hanno confermata tra le artiste italiane più ascoltate della sua generazione.

Anna concerti 2026: date del tour

Data Location Città 07 agosto 2026 Velodromo Paolo Borsellino Palermo 23 agosto 2026 Piazza della Repubblica Monfalcone 28 agosto 2026 Villa Bellini Catania 13 settembre 2026 Arena del Levante – Padiglione 71 Bari

Il nuovo tour di Anna

Negli ultimi anni Anna ha consolidato la propria presenza nella scena urban italiana grazie a una serie di successi che hanno portato il suo nome ai vertici delle classifiche. Questo nuovo tour estivo arriva dopo una fase particolarmente intensa dal punto di vista discografico e live.

Le date annunciate permetteranno al pubblico di ascoltare dal vivo i brani più recenti del suo repertorio insieme ai successi che hanno accompagnato la sua crescita artistica.

Il percorso di Anna

Nata a La Spezia nel 2003, Anna Pepe si è imposta nel 2020 con Bando, diventando l’artista più giovane a raggiungere il primo posto della classifica FIMI. Negli anni successivi ha consolidato la propria popolarità con brani come Gasolina, Vetri Neri, 30°C e Désolée.

Il suo album Vera Baddie ha rappresentato uno dei progetti più rilevanti della sua carriera, contribuendo ad ampliare anche la dimensione live dell’artista.

La scaletta del tour Anna Live 2026

La scaletta ufficiale di Anna Live 2026 non è ancora disponibile. In attesa delle prime date, è possibile però guardare al repertorio portato sul palco nel precedente Vera Baddie Tour.

Tra i brani eseguiti nelle ultime tournée figuravano successi come Bando, Gasolina, 30°C, Désolée, BBE, Energy e Vetri Neri.

Non è escluso che parte di questo repertorio venga riproposto anche nei concerti del 2026, insieme ad eventuali nuove uscite. L’articolo sarà aggiornato dopo la prima data del tour con la setlist effettivamente eseguita.

Biglietti e prevendite

I biglietti per le date di Anna Live 2026 sono disponibili attraverso i circuiti di vendita autorizzati. Per informazioni aggiornate su disponibilità, prevendite ed eventuali nuove date è consigliabile consultare i canali ufficiali dell’artista e dei rivenditori autorizzati.

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