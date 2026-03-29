Angelina Mango torna live: il tour estivo nei teatri all’aperto tra intimità e pubblico

Angelina Mango annuncia il nuovo tour NINA CANTA NEI TEATRI D’ESTATE, una serie di concerti estivi in programma tra luglio e agosto 2026. Dopo il tour teatrale primaverile, l’artista torna dal vivo con nove date in alcune delle location più suggestive d’Italia, portando sul palco uno spettacolo pensato per spazi all’aperto e contesti scenografici.

ANGELINA MANGO TOUR 2026: LE DATE DEI CONCERTI

17 luglio 2026 – Teatro Romano – Verona

20 luglio 2026 – Belvedere di San Leucio – Caserta

22 luglio 2026 – Teatro di Verdura – Palermo

24 luglio 2026 – Teatro Antico – Taormina

28 luglio 2026 – Arena Beniamino Gigli – Porto Recanati

30 luglio 2026 – Auditorium Parco della Musica (Cavea) – Roma

2 agosto 2026 – Castello Pasquini – Castiglioncello

5 agosto 2026 – La Rocca – Assisi

8 agosto 2026 – Cava del Sole – Matera

IL NUOVO TOUR DI ANGELINA MANGO

Il tour estivo arriva dopo NINA CANTA NEI TEATRI, una serie di concerti indoor che ha accompagnato l’artista nei principali teatri italiani. Il nuovo progetto live mantiene la dimensione musicale costruita nei mesi precedenti, adattandola a spazi aperti come anfiteatri, cave e arene. Il format resta centrato su una resa dal vivo più essenziale e su una relazione diretta con il pubblico.

Lo spettacolo nasce come estensione dell’album caramé, pubblicato a ottobre, e prosegue il percorso artistico di Angelina Mango tra scrittura personale e rilettura del pop contemporaneo.

BIGLIETTI E PREVENDITE

I biglietti per le date di NINA CANTA NEI TEATRI D’ESTATE saranno disponibili dalle ore 12.00 di lunedì 30 marzo sui circuiti di vendita abituali.

I NUMERI DI ANGELINA MANGO

Negli ultimi mesi Angelina Mango ha consolidato la propria presenza nel panorama pop italiano, anche grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo e al successo dei suoi progetti discografici. Il percorso live nei teatri ha contribuito a rafforzare il legame con il pubblico, affiancando alla dimensione streaming una crescita costante anche sul fronte dei concerti.

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