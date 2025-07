Désolée” è il tormentone del 2025? Tutti i numeri di ANNA

ANNA è ufficialmente la protagonista al femminile, ma non solo, dell’estate 2025 con Désolée, un brano che al momento si sta contendendo il titolo di tormentone con A me mi piace di Alfa.

Il tutto mentre è partito il VB Summer Tour.

ANNA désolée è il tormentone dell’estate 2025?

Con Désolée, la rapper si è confermata per la terza settimana consecutiva al primo posto della classifica FIMI/GfK dei singoli più venduti in Italia. Ma non è tutto: con questo risultato Anna conquista anche il record di artista femminile più giovane a ottenere ben 15 primi posti nella storia delle classifiche FIMI, dal 1997 a oggi.

Il brano, un mix tra reggaeton e pop elettronico prodotto da MILES, è firmato dalla stessa ANNA, che ha scritto personalmente il testo: ironico e irriverente, ma con un chiaro messaggio di empowerment. La protagonista non si scusa più per ciò che è: “Désolée, ma non cambio per nessuno”.

In poche settimane “Désolée” ha superato quota 13 milioni di stream, raggiungendo la vetta su tutte le piattaforme principali: Spotify Italia, Apple Music, Amazon Music e TikTok. Il videoclip ufficiale, intanto, è in lavorazione.

La rapper insomma sta replicando i risultati dello scorso anno quando la hit 30°C è diventato il brano di un’artista femminile solista in italiano più ascoltato in nel nostro paese su Spotify, con oltre 113.5 milioni di stream.

Un’estate da protagonista: il VB Summer Tour

In attesa del suo primo tour nei palasport, già quasi sold out, ANNA è pronta a infiammare l’estate con il VB Summer Tour 2025, prodotto da Vivo Concerti. Ecco tutte le date:

5 luglio – Codroipo (UD), Villa Manin

13 luglio – Genova, Altraonda Festival

15 luglio – Legnano (MI), Rugby Sound Festival

17 luglio – Francavilla al Mare (CH), Shock Wave Festival

2 agosto – Riccione (RN), Versus Festival

4 agosto – Diamante (CS), Tirreno Festival

5 agosto – Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival

7 agosto – Catania, Wave Summer Music

9 agosto – Cinquale (MS), Vibe Festival

11 agosto – Gallipoli (LE), Parco Gondar

13 agosto – Ostuni (BR), Iod Fest

15 agosto – Olbia (SS), Red Valley Festival

22 agosto – Romano D’Ezzelino (VI), Ama Music Festival

24 agosto – Campobasso, Campobasso Summer Festival

Il Vera Baddie Tour: i palasport sono già sold out

Da novembre ANNA porterà il suo show nei principali palazzetti italiani con il Vera Baddie Tour, prodotto da Next Show e Vivo Concerti. Quasi tutte le date sono già sold out:

16 novembre – Mantova, PalaUnical – SOLD OUT

22 novembre – Milano, Unipol Forum – SOLD OUT

23 novembre – Milano, Unipol Forum – SOLD OUT

24 novembre – Milano, Unipol Forum – SOLD OUT

26 novembre – Bologna, Unipol Arena

28 novembre – Firenze, Mandela Forum – SOLD OUT

30 novembre – Napoli, Palapartenope

2 dicembre – Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT

4 dicembre – Padova, Kioene Arena – SOLD OUT

6 dicembre – Torino, Inalpi Arena – SOLD OUT

Un’estate da vera baddie. E stavolta, nessuna scusa.