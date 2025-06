Anna Pepe spoilera su TikTok un piccolo estratto del nuovo singolo… “Desolée”?

Anna Pepe: significato del testo del nuovo singolo.

Con una serie di video pubblicati su TikTok, dove il suono del brano è già disponibile, Anna Pepe ha svelato un piccolo estratto del suo nuovo singolo, il cui titolo potrebbe essere proprio Desolée, come si legge nella sua t-shirt.

Il brano, con cui la giovane artista proverà a diventare la regina indiscussa dell’estate 2025, arriva a un anno di distanza dall’uscita di Vera Baddie, il suo ultimo album di inediti certificato quadruplo disco di platino, all’interno del quale troviamo la hit 30°C – che vanta oltre 110 milioni di stream – e i feat con Guè, Tony Boy, thasup, Artie 5ive, Lazza, Sfera Ebbasta, Niki Savage, Capo Plaza, Tony Effe e Sillyelly.

ANNA PEPE: SIGNIFICATO E TESTO DEL NUOVO SINGOLO

TESTO DEL BRANO

Qui, di seguito, riportiamo un piccolo estratto del testo del brano:

Vuoi fare il loco ma io sono più loca di te

Non farmi entrare in quella modalità

Non ti comportare come fossi un bebè

Se ci incontriamo non è casualità

Non mi vuoi vedere allora peggio per te

Chiamare un altro però cosa mi dà

Io non chiedo scusa non sono desolée

Dice che dovrei fare meno la star

