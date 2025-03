ANNA è pronta a far ballare l’Italia: il VB Summer Tour 2025 sta per iniziare!

ANNA VB Summer Tour 2025 Dopo un 2024 di successi, ANNA è pronta a dominare anche il 2025. Il 17 gennaio è uscito il suo nuovo singolo, Una Tipa Come Me, che ha già ottenuto la certificazione Oro.

Ma la notizia più attesa è l’annuncio del VB Summer Tour, che porterà ANNA in giro per l’Italia per tutta l’estate. L’ha appena annunciato sul suo profilo Instagram.

Il successo di ANNA tra le nuove generazioni è da attribuire anche ai temi che tratta nelle sue canzoni. Ad esempio il brano Una tipa come me, tratto dall’album Vera Baddie, parla di autenticità e accettazione di sé.

Un sound tra trap e melodie accattivanti, perfetto per il mercato digitale. Il singolo è già virale su TikTok, con oltre 100.000 video e milioni di stream su Spotify.

ANNA Pepe, nome d’arte di Anna Pepe, è una delle rapper più giovani e influenti della scena urban italiana. Nata a La Spezia nel 2003, ha raggiunto il successo nel 2020 con il brano Bando, che l’ha resa l’artista più giovane a raggiungere il primo posto nella classifica FIMI dei singoli più venduti.

ANNA VB Summer Tour 2025: tutte le date

5 luglio – Codroipo (UD) – Villa Manin

13 luglio – Genova – Altraonda Festival

15 luglio – Legnano (MI) – Rugby Sound Festival

17 luglio – Francavilla al Mare (CH) – Shock Wave Festival

2 agosto – Riccione (RN) – Versus Festival

4 agosto – Diamante (CS) – Tirreno Festival

5 agosto – Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival

7 agosto – Catania – Wave Summer Music

9 agosto – Cinquale (MS) – Vibe Festival

11 agosto – Gallipoli (LE) – Parco Gondar

13 agosto – Ostuni (BR) – Iod Fest

15 agosto – Olbia (SS) – Red Valley Festival

22 agosto – Romano d’Ezzelino (VI) – Ama Music Festival

24 agosto – Campobasso – Campobasso Summer Festival

I biglietti saranno disponibili da domani su Vivo Concerti.

VERA BADDIE TOUR NEI PALAZZETTI